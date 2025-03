Vaso se vraća iz mirovine manje od dva mjeseca nakon što se povukao? Meč bi mogao imati vrlo skoro

Vaso Bakočević ponajveća je zvijezda borilačkog sporta u regiji iako to neće biti još dugo, ako mu je za vjerovati? Naime, popularni Crnogorac nedavno je na FNC 21 eventu u Zadru objavio svoj odlazak u mirovinu nakon što ga je u 'bare knuckle' boksačkom meču svladao hrvatski borac Petar Ražov. Vaso je tada nakon meča uzeo mikrofon u ruke te pokrenuo navijanje, a onda sve iznenadio svojim nastupom:

"Nemojte misliti da me ovo smeta. Čestitam Petru, on je budućnost sporta. Ja sam rekao kad izgubim u bare knuckleu, to je gotova priča. Htio sam reći Truščeku da je izgledao staro pa da ga izazovem, ali se to okrenulo protiv mene. Nije problem dobiti batine, ali ovo da glumim budalu, to ne ide. Hvala svima, bon voyage." - govorio je tada 'Psihopata', ali njegovo umirovljenje moglo bi biti kratkog vijeka.

Vaso se imirovio već nekoliko puta, ali uvijek bi se vratio borilačkom sportu pa mu mnogi fanovi ni ne vjeruju da je ovaj put stvarno rekao: "Zbogom". Uistinu, sam (umirovljeni) borac im je prije nekoliko dana dao povoda da pomisle da će Vaso ponovno ući u kavez i prema njegovim riječima čini se da bi to moglo biti vrlo skoro. On je u svom podcastu 'Psihokast' odgovorio na pitanje svog gosta kada mu je sljedeći meč, a ni u jednom trenutku nije negirao da ima dogovorenu borbu: "Borba je tek za dva i pol mjeseca, ali nije to problem. Ako sad krenem trenirati i 'nabijem previše gasa', mogu se 'nagrditi" - rekao je.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL Ovo je bio jedan od posljednjih udaraca u karijeri Vase Bakočevića.

Mnogi su mišljenja kako bi se Crnogorac u kavez mogao vratiti već na FNC 23 eventu u Beogradu koji bi se trebao održati 21. svibnja, a mnogi već spekuliraju o njegovom sljedećem protivniku.

Smatraju kako bi to mogao biti upravo Ivica Trušček, veteran MMA scene u hrvatskoj koji je baš u Zadru debitirao u bare-knuckleu i to pobjedom protiv Ivana Vladimira. Njih su se dvojica već susrela dva put prije, ali u MMA mečevima i oba puta je slavio Trušček. Što se tiče bare-knucklea, Vaso je tu puno iskusniji s pet pobjeda iz šest mečeva.

Foto: FNC

