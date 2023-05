EKSKLUZIVNO NA PLAY PREMIUMU / Predsjednik FNC-a najavio spektakl u Areni, očekuje nas nešto neviđeno: 'Imamo najave da zbog jednog borca dolaze i Bad Blue Boysi...'

Još su ostala samo dva dana do velikog MMA spektakla u zagrebačkoj Areni. Novi spektakl u režiji Fight Nation Championshipa stiže nam u nedjelju, 28. svibnja. Nakon deset velikih priredbi i prvog odlaska priredbe izvan granica Republike Hrvatske, ona jedanaesta vraća se u glavni grad Lijepe naše i to u - Arenu Zagreb. Sprema se spektakl, bit će to najveći borilački događaj koji je pripremio Fight Nation Championship i prvi borilački spektakl u našoj metropoli od 2019., kada je u Arenu stigla najveća europska promocija KSW. "Teško se uspoređivati s najvećom europskom promocijom, ali mogu garantirati da je produkcija na istom, ako ne i višem nivou od KSW-a. Da su neki borci koji su bili na njihovom cardu i na našem. Ne po čemu ne zaostajemo tako da mislim da možemo očekivati jednaki, jako ne i veći spektakl kako imamo najave da dolaze Bad blue Boysi podržati Filipa Pejića", izjavio je predsjednik FNC organizacije Dražen Forgač.