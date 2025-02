SVEČANA DOSADA / Kolinda zblistala k'o bela lala i spasila inauguraciju. Al' nit praseta nit Pupovca...

Evo mi smo uvijek za pobjedničkim stolom, nema veze jel 41. ili 45. mi smo uvijek za stolom gdje se dobro jede i pije. Jel na stolu prase il Srbin nema veze, glavno da se dobro jede. Kod Milanovića na pobjedničkom stolu nije bilo ni jednog ni drugog. Al zato je bilo perunike. Perunika simbolizira božansku moć i providnost što je lijepo i simbolično al od providnosti se još nitko nije najeo. Za dušu radost, za stražnjicu žalost. I vjerojatno je to zapravo i razlog što se nitko iz HDZ-a nije pojavio na inauguraciji Zorana Milanovića - ((*))nit je bilo Pupovca nit je bilo prasetine, realno nema se tu što za jest. Ok, Pupovca su već pojeli takorekuć oglodali ga do kosti a drugih Srba više i nema. A i Milanovićeva žena ne kuha baš nešto, crni kruh na tanke šnite kod nje je glavni specijalitet. Zato joj se muž i hrani okolo po restoranima, što se bogu hvala na njemu i vidi. Pa kad on ne jede kod kuće što bi mu oni došli u kuću. I jeli mrvice sa stola. Ali jedan nije izdržao, makar samo malo proviriti.