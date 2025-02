NOVA APLIKACIJA / Svježe namirnice u par klikova: Za sve su zaslužni mladi Osječani

Nekoliko klikova mišem na on-line tržnici i hrana s domaćih polja stiže na vaš stol. Platforma je razvijena u Osijeku, a mladi ljudi koji su je stvorili planiraju je proširiti u Hrvatskoj i svijetu. Domaći proizvodi pune košaricu koja ide na stolove domaćih potrošača. Iza ovih vrata ostvaruje se hrvatska priča o kojoj se sluša godinama. "Za vrijeme korone smo u biti vidjeli koliko je to bitno da mi lokalne proizvode možemo nekako jednostavno dovesti od proizvođača do kupca", kaže Ivan Lauc, direktor platforme Plodovi.hr. Pa je razvijena on line platforma koja spaja proizvođače i kupce. "Na našem web shopu imate proizvode i jasno je naznačeno što je od kojeg proizvođača, napunite košaricu, naručite normalno, može se platiti pri preuzimanju ili karticom", kaže Saša Babić, voditeljica marketinga.