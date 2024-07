Od subote, 27. srpnja na platformu Voyo stiže jedinstveni reality koncept, novi borilački show 'Fight of Nations™: Put do pobjede', koji će gledateljima tijekom sedam epizoda ponuditi savršenu kombinaciju vrhunskih borbi, uzbudljivih izazova, ali i emotivnih trenutaka iz privatnog života mladih boraca.

Dvije ekipe po četiri borca predvode i pripremaju dva slavna MMA borca iz Hrvatske i Srbije - Filip Nitro Pejić i Vaso Bakočević. Bolja ekipa osvojit će novčanu nagradu, a samo jedan najuspješniji natjecatelj iz svake ekipe otići će do kraja te u međusobnom obračunu potražiti slavu na ultimativnom testu spremnosti - na FNC događanju u pulskoj Areni 7. rujna. Pobjednik će postati FNC profesionalac i potpisati vrijedan MMA ugovor.

Tko je 'Nitro'?

MMA borac Filip Pejić rođen je u srpnju 1992. godine u Zagrebu. Nosi nadimak "Nitro" koji je dobio u samom početku svoje karijere radi svog načina borbe, koji mnogi karakteriziraju kao eksplozivan. Kao MMA borac ostvario se još 2016. godine kada se po prvi puta borio u UFC-u. Odrastao je u zagrebačkom kvartu Dubrava, a borilački uzori su mu Conor McGregor i Jose Aldo. Za njegov je sportski razvoj ponajviše zaslužan kada se borio u UFC-u trenirao ga je Bernard Ban.

"Filip je odrastao na ulici, bio je dijete ulice u pravom smislu te riječi. Ovaj sport ga je maknuo s te iste ulice. Shvatio je da živi za MMA. I potpuno mu se posvetio. Dugo nisam vidio nekoga tko tako srčano trenira i živi za borbu. Strašno je talentiran i napreduje nevjerojatno brzim koracima. Kada uđe u kavez iz njega pršti energija. U Filipa vjerujem 150 posto", rekao je Bernard Ban.

Nakon teškog poraza u zagrebačkom UFC-u 2016., karijera mu je nakratko zastala. Krajem travnja 2019. godine uz trenera Dražena Forgača nastupio je u KSW-u. Nokautirao je Poljaka Filipa Wolanskog, no KSW-ov pojas perolake kategorije ipak nije uspio dobiti.

Od 16 pobjeda u karijeri, 11 ih je ostvareno nokautom, tri 'submissionom' i dvije odlukom sudaca. Od osam poraza pet ih je bilo nokautom, dva 'submissionom' te jedan odlukom sudaca. Osim za UFC, Filip je godinama uspješno nastupao za FFC. Debitirao je nokautom protiv favoriziranog Francisca 'Croate' Barrija.

Nakon pobjede Ground and Pundom protiv Marcosa Viniciusa Coste na FNC 9 priredbi, Nitro je svoju posljednju borbu imao krajem svibnja 2023. godine na FNC 11 priredbi u zagrebačkoj Areni. Rony Jason ga je nokautirao u prvoj rundi, a mnogi su bili zabrinuti nakon scena koje su uslijedile nakon nokauta. Filip se ipak probudio i uspio sam izaći iz kaveza. Filip nažalost ponovno pred domaćom publikom nije uspio doći do pobjede, no svakako je mogao biti ponosan na gromoglasnu podršku Bad Blue Boysa te večeri u Areni.

"Jučer nažalost nije išlo na moju stranu. Bio sam spreman i fokusiran ali eto, prošao je jedan jaki udarac i onesposobio me da nisam znao gdje sam. Nadam se da sam barem u te tri minute pružio dobru borbu i da su gledatelji uživali. Ovog puta sam izašao na štitu, protivnik je bio bolji, odradio je posao i čestitam mu! Sada mala stanka od borbi da se glava resetira i vrati u normalu! Hvala vam svima na podršci! Voli vas Nitro! Vratit ću se jači i pametniji!", napisao je Filip na svom Instagram profilu nakon tog poraza.

Nitro je svakako borac koji privlači ogromnu pažnju, a sada će dio svoje 'magije' prenijeti i u Fight of Nations.

Reality show „Fight of Nations: Put do pobjede“ od 27. srpnja gledajte na platformi Voyo.