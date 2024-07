Vaso Bakočević, legendarni srpski MMA borac bit će jedan od sudaca u novom borilačkom showu 'Fight of Nations™: Put do pobjede', koji ćete moći gledati na platformi Voyo.

Od subote, 27. srpnja na platformu Voyo stiže jedinstveni reality koncept, novi borilački show 'Fight of Nations™: Put do pobjede', koji će gledateljima tijekom sedam epizoda ponuditi savršenu kombinaciju vrhunskih borbi, uzbudljivih izazova, ali i emotivnih trenutaka iz privatnog života mladih boraca.

'Fight of Nations™: Put do pobjede', novi reality show poput nijednog drugog, pokazat će drugo lice boraca koje gledatelji dosad nisu imali prilike vidjeti. Kako izgleda njihov život izvan kaveza i dvorane, kakve su njihove životne priče, motivacija, snovi, emotivni odnosi s najbližima, što ih pokreće i kako reagiraju na pobjede i poraze? 'Fight of Nations™: Put do pobjede' prati put osam mladih boraca, budućih nada ovog sporta.

Dva tima, od kojih svaki ima po četiri borca, predvode i pripremaju dva slavna MMA borca iz Hrvatske i Srbije - Filip Nitro Pejić i Bakočević.

Bolji tim će osvojiti novčanu nagradu, a samo jedan najuspješniji natjecatelj iz svakog tima otići će do kraja te u međusobnom obračunu potražiti slavu na ultimativnom testu spremnosti - na FNC događanju u pulskoj Areni 7. rujna. Pobjednik će postati FNC profesionalac i potpisati vrijedan MMA ugovor.

Tko je 'Psiho'?

Vaso Bakočević, poznat kao 'Psihopata' jedan je od najpoznatijih i vjerojatno najkontroverzniji regionalni MMA borac.

Rođen je u Crnoj Gori 1989. godine, a MMA karijeru je započeo 2010. godine. Najpoznatiji je po showu prije, tijekom i nakon borbi. Uoči mečeva tu je "trash talk" i napeta sučeljavanja, a u kavazu su gotovo sve njegove borbe jako krvave. Ne bira protivnike i iza sebe ima jako puno borbi.

Borio se u promocijama FNC, Collision Fighting Championship, Megdan Fighting, LEFC, WFC, KSW, Bellator i još neke, a u posljednje vrijeme odradio je i mečeve u "Bare knuckleu", brutalnoj borbi bez rukavica. Nastupao je u i više težinskih kategorija, do 66, do 70, do 77, do 84 kilograma i "open weight" kategoriji.

On je borac koji privlači ogromnu pažnju jer je na svakom njegovom meču spektakl zagarantiran i gledaju ga svi, neovisno o tome je li ga vole ili ne, a sada će dio svoje 'magije' prenijeti i u Fight of Nations.

Reality show „Fight of Nations: Put do pobjede“ od 27. srpnja gledajte na platformi Voyo.