Uđite u tjedan bez stresa: Sedam recepata za ručak koji će vas oduševiti

Planiranje obroka unaprijed može se činiti kao naporan zadatak, no jednom kada usvojite tu naviku, otkrit ćete da štedi ne samo vrijeme i novac, već i smanjuje svakodnevni stres oko pitanja "što danas kuhati?". Imati spreman plan znači i manje bacanja hrane te više prilika za uživanje u uravnoteženim i zdravim obrocima s obitelji.

Kako bismo vam olakšali organizaciju, pripremili smo novi tjedni jelovnik s prijedlozima za ručak od ponedjeljka do nedjelje. Riječ je o raznolikim i provjerenim receptima koji su prilagođeni užurbanom načinu života, a opet dovoljno posebni da obraduju svako nepce. Krenimo u kulinarsku avanturu!

Ponedjeljak: Azijski stir-fry s junetinom i rezancima

Započnite tjedan brzim i zasitnim jelom prepunim okusa koje je gotovo za manje od pola sata. Stir-fry je idealan za dane kada nemate puno vremena, a želite hranjiv i ukusan obrok. Fleksibilnost ovog jela omogućuje vam da iskoristite povrće koje već imate u hladnjaku.

Sastojci:

400 g junetine (ramstek ili biftek), narezane na tanke trake

250 g jajčanih rezanaca (egg noodles) ili špageta

jedna veća brokula, razdvojena na cvjetove

dvije mrkve, narezane na tanke štapiće

jedna crvena paprika, narezana na trake

jedan luk, narezan na ploške

tri režnja češnjaka, sitno sjeckana

komadić đumbira (oko 2 cm), sitno sjeckan

četiri žlice sojinog umaka

dvije žlice meda ili javorovog sirupa

jedna žlica sezamovog ulja

ulje za prženje, sol, papar

sjemenke sezama za posipanje

Priprema:

Prvo rezanci. Uzmite paket i pročitajte upute. Skuhaš, procijediš vodu i makneš sa strane da ne smeta. Sad umak. Uzmi zdjelicu. U nju stavi sojin umak, med, sezamovo ulje i papar. Vilicom to promiješaj dok ne izgleda kao... pa, kao umak. Meso. Posoli ga i popapri. Uzmi tavu (ili wok, ako si fensi) i stavi ulje. Upali najjaču vatru. Kad je ulje vruće, baci meso unutra. Peci ga kratko sa svih strana, samo da uhvati boju, ne da postane đon. Izvadi meso i stavi ga na tanjur. U istu tu tavu, ako fali ulja, dodaj još malo. Baci unutra luk i vrti ga minutu-dvije. Sad ubaci mrkvu i papriku. To pržiš oko pet minuta, dok ne vidiš da je povrće mrvicu omekšalo. Vrijeme je za brokulu, češnjak i đumbir. Baci i to u tavu. Prži još 3-4 minute. Nemoj raskuhati brokulu, fora je da ostane hrskava. Vrati ono meso u tavu. Dodaj i one rezance koje si na početku skuhao. Sve to zalij onim umakom iz zdjelice. Miješaj kao da sutra ne postoji, ali samo minutu-dvije, dok se sve ne ugrije i poveže. Gotovo. Serviraj odmah dok je vruće. Ako želiš ispasti faca, pospi sjemenkama sezama.

Utorak: Pileći gyros u tortilji

Unesite dašak Mediterana u svoju kuhinju s ovim jednostavnim receptom za gyros. Sočna piletina i svježe povrće umotani u toplu tortilju, s neizostavnim tzatziki umakom, čine savršen ručak koji će se svidjeti svima.

Sastojci:

500 g pilećih prsa, narezanih na tanke trakice

paket tortilja ili pita kruha (lepinja)

jedna glavica zelene salate, narezana

dva veća paradajza, narezana na ploške

jedan crveni luk, narezan na tanke kolutiće

Za marinadu: sok jednog limuna, tri žlice maslinovog ulja, dva režnja češnjaka (protisnuta), jedna žličica sušenog origana, sol, papar

Za tzatziki umak: 200 g grčkog jogurta, jedan svježi krastavac (nariban i ocijeđen), jedan režanj češnjaka (protisnut), žlica maslinovog ulja, malo soka od limuna, sol, papar, svježi kopar (po želji)

Priprema:

Idemo marinirati piletinu. Uzmi zdjelu. U nju stavi sve sastojke za marinadu (sok limuna, ulje, češnjak, origano, sol, papar). Promiješaj. Baci unutra piletinu i uvaljaj je u to sa svih strana. Pokrij i strpaj u frižider na barem pola sata. Dok piletina čeka, radiš tzatziki. U drugu zdjelu stavi grčki jogurt. Krastavac naribaj i rukama ga dobro iscijedi, ne želimo vodenasti umak. Iscijeđeni krastavac dodaj jogurtu. Ubaci i češnjak, ulje i limunov sok. Posoli, popapri, dodaj kopar ako ga imaš. Promiješaj i stavi i to u frižider. Izvadi piletinu. Zagrij tavu, ne treba ulje jer ga ima u marinadi. Baci piletinu na vruću tavu i peci 8-10 minuta. Okreći je povremeno. Mora biti pečena, ne sirova. I mora dobiti lijepu boju. Tortilje. Ugrij ih na suhoj, čistoj tavi, sa svake strane po par sekundi. Samo da omekšaju, ne da izgore. Slaganje. Uzmi tortilju. Na nju stavi pečenu piletinu. Zatim red salate, paradajza i luka. Sve to zalij s puno tzatzikija. Zamotaj to nekako da ne ispada sa svih strana i jedi.

Srijeda: Gusta juha u stilu lazanja

Srijeda je savršen dan za utješno jelo na žlicu. Ova juha donosi sve bogate okuse klasičnih lazanja, ali u jednostavnijoj i bržoj verziji. Idealna je za hladnije dane i sigurno će postati favorit cijele obitelji.

Sastojci:

500 g miješanog mljevenog mesa

jedan veći luk, sjeckani

dva režnja češnjaka, sjeckana

jedna mrkva, narezana na kockice

jedan litar pasirane rajčice (passata)

500 ml goveđeg ili povrtnog temeljca

200 g listova za lazanje, izlomljenih na manje komade

150 g ricotta sira

100 g naribane mozzarelle

žličica sušenog origana, sol, papar

maslinovo ulje

svježi bosiljak za posluživanje

Priprema:

Uzmi veliki lonac. Stavi maslinovo ulje i zagrij. Baci luk unutra i miješaj dok ne postane staklast. Sad dodaj češnjak i mrkvu, miješaj još par minuta. Vrijeme je za meso. Ubaci ga u lonac i kuhačom ga razbijaj na manje komade dok se prži. Kad više nije rozo, znači da je dobro. Posoli, popapri, dodaj origano. Ulij unutra onu pasiranu rajčicu i temeljac. Promiješaj. Kad počne ključati, smanji vatru, poklopi lonac i pusti da se krčka 20 minuta. Sad slijedi zabavni dio. Uzmi listove za lazanje i lomi ih rukama na manje komade. Baci te komade u juhu. Kuhaj još 10-12 minuta, miješaj tu i tamo da se ne zalijepi za dno. Tjestenina mora biti kuhana, ali ne prekuhana. Serviranje. Juhu zagrabi u tanjur. Na vrh stavi žlicu ricotte, pospi s mozzarellom i ako imaš, stavi listić-dva bosiljka da izgleda profi. Sir će se sam otopiti od vrućine.

Četvrtak: Tacos s lososom i povrćem

Unesite malo svježine i zabave u svoj jelovnik s ovim zdravim i ukusnim tacosima. Začinjeni losos, hrskavo povrće i kremasti umak čine savršenu kombinaciju okusa i tekstura. Jedan od ključnih trikova za uštedu vremena je priprema sastojaka unaprijed, pa tako povrće možete nasjeckati i dan ranije.

Sastojci:

400 g fileta lososa, bez kože

osam manjih tortilja

pola glavice ljubičastog kupusa, tanko narezanog

jedan veći avokado, narezan na ploške

jedna paprika (crvena ili žuta), narezana na trakice

šaka svježeg korijandera, nasjeckanog

Za začinsku mješavinu: žličica čilija u prahu, žličica kumina, pola žličice češnjaka u prahu, sol, papar

Za umak: 150 g grčkog jogurta, sok jedne limete, prstohvat soli

Priprema:

Upali pećnicu na 200°C, neka se grije. Uzmi lim za pečenje i stavi na njega papir za pečenje. Na taj papir stavi losos. U maloj posudici pomiješaj sve one začine (čili, kumin, češnjak, sol, papar). Rukama to utrljaj u losos sa svih strana. Gurni lim s lososom u vruću pećnicu. Peci ga 12 do 15 minuta. Znat ćeš da je gotov kad se meso lako odvaja vilicom. Nemoj ga prepeći da ne bude suh. Dok se riba peče, ne sjedi besposlen. Napravi umak: pomiješaj jogurt, sok limete i sol. Promiješaj. Gotovo. Ako nisi prije, sad nareži svo povrće. Tortilje. Opet ih, kao i u utorak, zagrij na suhoj tavi, samo kratko. Izvadi losos iz pećnice. Uzmi vilicu i razmrvi ga na komadiće. Slaganje tacosa. Na toplu tortilju stavi malo tog lososa. Zatim natrpaj kupus, papriku i avokado. Prelij sve onim umakom od jogurta i pospi korijanderom ako ga voliš.

Petak: Pizza sendviči iz tave

Petak je dan za opuštanje, a ovi topli i hrskavi pizza sendviči idealan su uvod u vikend. Gotovi su za tren, a možete ih puniti omiljenim sastojcima za pizzu.

Sastojci:

osam kriški kruha (toast ili neki čvršći bijeli kruh)

150 ml umaka za pizzu ili pasirane rajčice

200 g naribane mozzarelle ili gaude

100 g salame po izboru (šunka, kulen, pepperoni)

malo maslaca

sušeni origano

Priprema:

Poredaj osam kriški kruha po stolu. Uzmi četiri kriške i namaži ih umakom za pizzu, kao da radiš mini pizzu. Na te namazane kriške stavi pola sira. Na sir posloži salamu koju voliš. Na salamu stavi ostatak sira i pospi s malo origana. Uzmi one preostale četiri prazne kriške kruha i poklopi sendviče. Sad imaš četiri sendviča. Uzmi maslac. Namaži vanjsku stranu svakog sendviča – znači, gornju i donju. Ugrij tavu na nekoj srednjoj vatri. Stavi sendviče u tavu (koliko stane). Peci 3-4 minute s jedne strane. Malo ih pritisni lopaticom da se sve stisne. Zatim okreni i peci još 3-4 minute s druge strane. Kruh mora biti zlatan, a sir unutra otopljen. Kad je gotovo, izvadi, prereži na pola (dijagonalno je ljepše) i jedi odmah dok se sir rasteže.

Subota: Zapečena piletina s BBQ umakom i krumpirom

Subotnji ručak trebao bi biti obilan i utješan, a ova složenac s piletinom, BBQ umakom i sirom ispunjava sve uvjete. Sve se peče u jednoj posudi, što znači manje posuđa za pranje i više vremena za uživanje.

Sastojci:

600 g pilećih prsa, narezanih na kockice

četiri veća krumpira, skuhana i narezana na ploške

200 ml BBQ umaka

jedan crveni luk, narezan na trakice

200 g naribanog sira (cheddar ili mješavina za pizzu)

tri žlice ulja

sol, papar

Priprema:

Opet pećnica. Upali je na 200°C. Piletinu začini solju i paprom. U tavi zagrij ulje i ispeci piletinu dok ne dobije boju sa svih strana. Ne mora biti skroz pečena iznutra, dovršit će se u pećnici. Pečenu piletinu prebaci u veliku zdjelu i zalij je cijelim BBQ umakom. Dobro promiješaj da se svaki komadić obloži. Sad slaganje. Uzmi vatrostalnu posudu. Malo je naulji. Na dno posloži pola kuhanog krumpira. Preko toga rasporedi pola piletine u umaku i pola luka. Pospij s pola sira. Sad ponovi sve još jednom: red krumpira, red piletine s lukom. Na sam vrh istresi sav preostali sir. Da, sav. Gurni u pećnicu i peci 20-25 minuta. Gotovo je kad sir na vrhu postane zlatno-smeđi i sve se lijepo zapeče. Jedi toplo, najbolje uz neku običnu zelenu salatu da se ne osjećaš previše krivo.

Nedjelja: Slatko-slana svinjetina na azijski način

Nedjeljno pečenje ne mora uvijek biti klasično. Isprobajte ovu sočnu svinjetinu s bogatom, ljepljivom glazurom inspiriranom azijskom kuhinjom. Poslužena s rižom i kuhanim povrćem, bit će prava zvijezda nedjeljnog stola.

Sastojci:

1 kg svinjskog buta ili lopatice u komadu

Za glazuru: pet žlica sojinog umaka, tri žlice meda, dvije žlice hoisin umaka, dva režnja češnjaka (protisnuta), komadić đumbira (nariban), jedna žlica rižinog octa

jedna žlica ulja

Prilog: kuhana riža i brokula kuhana na pari

Priprema:

Upali pećnicu na 180°C. Ne na 200, na 180. Glazura. U zdjelici pomiješaj sojin umak, med, hoisin, češnjak, đumbir i ocat. To je to. Uzmi meso i posuši ga kuhinjskim papirom. Ako je mokro, neće se dobro zapeći. U tavi (idealno onoj koja smije u pećnicu) zagrij ulje. Baci meso unutra i peci ga sa svih strana da dobije koricu. Cilj je zatvoriti sokove unutra. Sad uzmi onu glazuru i polovicu prelij preko mesa u tavi. Cijelu tavu gurni u pećnicu. Ako ti tava ne smije u pećnicu, prebaci meso i umak u neku vatrostalnu posudu. Peci oko sat i pol. E sad, ključna stvar: svakih 20 minuta otvori pećnicu i premaži meso s ostatkom glazure. Postavi si alarm da ne zaboraviš. Kad je pečeno, izvadi ga van. Ne reži ga odmah! Pusti ga da stoji 10 minuta na dasci. Tako će ostati sočno. Nakon što je odmorilo, nareži ga na šnite. Posluži s rižom i brokulom koje si valjda uspio skuhati dok se meso peklo. Obavezno prelij sve onim finim sokom što je ostao u tavi. Nadamo se da će vam ovi prijedlozi unijeti novu energiju u kuhinju i olakšati tjednu organizaciju. Ne bojte se eksperimentirati i prilagoditi recepte vlastitom ukusu. Dobar tek!

