Uđite u tjedan bez stresa: Sedam recepata za ručak koji će vas oduševiti
Zaboravite na vječno pitanje "što danas kuhati?" uz naše provjerene, brze i raznolike recepte koji štede vrijeme i novac
Planiranje obroka unaprijed može se činiti kao naporan zadatak, no jednom kada usvojite tu naviku, otkrit ćete da štedi ne samo vrijeme i novac, već i smanjuje svakodnevni stres oko pitanja "što danas kuhati?". Imati spreman plan znači i manje bacanja hrane te više prilika za uživanje u uravnoteženim i zdravim obrocima s obitelji.
Kako bismo vam olakšali organizaciju, pripremili smo novi tjedni jelovnik s prijedlozima za ručak od ponedjeljka do nedjelje. Riječ je o raznolikim i provjerenim receptima koji su prilagođeni užurbanom načinu života, a opet dovoljno posebni da obraduju svako nepce. Krenimo u kulinarsku avanturu!
Ponedjeljak: Azijski stir-fry s junetinom i rezancima
Započnite tjedan brzim i zasitnim jelom prepunim okusa koje je gotovo za manje od pola sata. Stir-fry je idealan za dane kada nemate puno vremena, a želite hranjiv i ukusan obrok. Fleksibilnost ovog jela omogućuje vam da iskoristite povrće koje već imate u hladnjaku.
Sastojci:
- 400 g junetine (ramstek ili biftek), narezane na tanke trake
- 250 g jajčanih rezanaca (egg noodles) ili špageta
- jedna veća brokula, razdvojena na cvjetove
- dvije mrkve, narezane na tanke štapiće
- jedna crvena paprika, narezana na trake
- jedan luk, narezan na ploške
- tri režnja češnjaka, sitno sjeckana
- komadić đumbira (oko 2 cm), sitno sjeckan
- četiri žlice sojinog umaka
- dvije žlice meda ili javorovog sirupa
- jedna žlica sezamovog ulja
- ulje za prženje, sol, papar
- sjemenke sezama za posipanje
Priprema:
- Prvo rezanci. Uzmite paket i pročitajte upute. Skuhaš, procijediš vodu i makneš sa strane da ne smeta.
- Sad umak. Uzmi zdjelicu. U nju stavi sojin umak, med, sezamovo ulje i papar. Vilicom to promiješaj dok ne izgleda kao... pa, kao umak.
- Meso. Posoli ga i popapri. Uzmi tavu (ili wok, ako si fensi) i stavi ulje. Upali najjaču vatru. Kad je ulje vruće, baci meso unutra. Peci ga kratko sa svih strana, samo da uhvati boju, ne da postane đon. Izvadi meso i stavi ga na tanjur.
- U istu tu tavu, ako fali ulja, dodaj još malo. Baci unutra luk i vrti ga minutu-dvije. Sad ubaci mrkvu i papriku. To pržiš oko pet minuta, dok ne vidiš da je povrće mrvicu omekšalo.
- Vrijeme je za brokulu, češnjak i đumbir. Baci i to u tavu. Prži još 3-4 minute. Nemoj raskuhati brokulu, fora je da ostane hrskava.
- Vrati ono meso u tavu. Dodaj i one rezance koje si na početku skuhao. Sve to zalij onim umakom iz zdjelice. Miješaj kao da sutra ne postoji, ali samo minutu-dvije, dok se sve ne ugrije i poveže.
- Gotovo. Serviraj odmah dok je vruće. Ako želiš ispasti faca, pospi sjemenkama sezama.
Utorak: Pileći gyros u tortilji
Unesite dašak Mediterana u svoju kuhinju s ovim jednostavnim receptom za gyros. Sočna piletina i svježe povrće umotani u toplu tortilju, s neizostavnim tzatziki umakom, čine savršen ručak koji će se svidjeti svima.
Sastojci:
- 500 g pilećih prsa, narezanih na tanke trakice
- paket tortilja ili pita kruha (lepinja)
- jedna glavica zelene salate, narezana
- dva veća paradajza, narezana na ploške
- jedan crveni luk, narezan na tanke kolutiće
- Za marinadu: sok jednog limuna, tri žlice maslinovog ulja, dva režnja češnjaka (protisnuta), jedna žličica sušenog origana, sol, papar
- Za tzatziki umak: 200 g grčkog jogurta, jedan svježi krastavac (nariban i ocijeđen), jedan režanj češnjaka (protisnut), žlica maslinovog ulja, malo soka od limuna, sol, papar, svježi kopar (po želji)
Priprema:
- Idemo marinirati piletinu. Uzmi zdjelu. U nju stavi sve sastojke za marinadu (sok limuna, ulje, češnjak, origano, sol, papar). Promiješaj. Baci unutra piletinu i uvaljaj je u to sa svih strana. Pokrij i strpaj u frižider na barem pola sata.
- Dok piletina čeka, radiš tzatziki. U drugu zdjelu stavi grčki jogurt. Krastavac naribaj i rukama ga dobro iscijedi, ne želimo vodenasti umak. Iscijeđeni krastavac dodaj jogurtu. Ubaci i češnjak, ulje i limunov sok. Posoli, popapri, dodaj kopar ako ga imaš. Promiješaj i stavi i to u frižider.
- Izvadi piletinu. Zagrij tavu, ne treba ulje jer ga ima u marinadi. Baci piletinu na vruću tavu i peci 8-10 minuta. Okreći je povremeno. Mora biti pečena, ne sirova. I mora dobiti lijepu boju.
- Tortilje. Ugrij ih na suhoj, čistoj tavi, sa svake strane po par sekundi. Samo da omekšaju, ne da izgore.
- Slaganje. Uzmi tortilju. Na nju stavi pečenu piletinu. Zatim red salate, paradajza i luka. Sve to zalij s puno tzatzikija. Zamotaj to nekako da ne ispada sa svih strana i jedi.
Srijeda: Gusta juha u stilu lazanja
Srijeda je savršen dan za utješno jelo na žlicu. Ova juha donosi sve bogate okuse klasičnih lazanja, ali u jednostavnijoj i bržoj verziji. Idealna je za hladnije dane i sigurno će postati favorit cijele obitelji.
Sastojci:
- 500 g miješanog mljevenog mesa
- jedan veći luk, sjeckani
- dva režnja češnjaka, sjeckana
- jedna mrkva, narezana na kockice
- jedan litar pasirane rajčice (passata)
- 500 ml goveđeg ili povrtnog temeljca
- 200 g listova za lazanje, izlomljenih na manje komade
- 150 g ricotta sira
- 100 g naribane mozzarelle
- žličica sušenog origana, sol, papar
- maslinovo ulje
- svježi bosiljak za posluživanje
Priprema:
- Uzmi veliki lonac. Stavi maslinovo ulje i zagrij. Baci luk unutra i miješaj dok ne postane staklast. Sad dodaj češnjak i mrkvu, miješaj još par minuta.
- Vrijeme je za meso. Ubaci ga u lonac i kuhačom ga razbijaj na manje komade dok se prži. Kad više nije rozo, znači da je dobro. Posoli, popapri, dodaj origano.
- Ulij unutra onu pasiranu rajčicu i temeljac. Promiješaj. Kad počne ključati, smanji vatru, poklopi lonac i pusti da se krčka 20 minuta.
- Sad slijedi zabavni dio. Uzmi listove za lazanje i lomi ih rukama na manje komade. Baci te komade u juhu. Kuhaj još 10-12 minuta, miješaj tu i tamo da se ne zalijepi za dno. Tjestenina mora biti kuhana, ali ne prekuhana.
- Serviranje. Juhu zagrabi u tanjur. Na vrh stavi žlicu ricotte, pospi s mozzarellom i ako imaš, stavi listić-dva bosiljka da izgleda profi. Sir će se sam otopiti od vrućine.
Četvrtak: Tacos s lososom i povrćem
Unesite malo svježine i zabave u svoj jelovnik s ovim zdravim i ukusnim tacosima. Začinjeni losos, hrskavo povrće i kremasti umak čine savršenu kombinaciju okusa i tekstura. Jedan od ključnih trikova za uštedu vremena je priprema sastojaka unaprijed, pa tako povrće možete nasjeckati i dan ranije.
Sastojci:
- 400 g fileta lososa, bez kože
- osam manjih tortilja
- pola glavice ljubičastog kupusa, tanko narezanog
- jedan veći avokado, narezan na ploške
- jedna paprika (crvena ili žuta), narezana na trakice
- šaka svježeg korijandera, nasjeckanog
- Za začinsku mješavinu: žličica čilija u prahu, žličica kumina, pola žličice češnjaka u prahu, sol, papar
- Za umak: 150 g grčkog jogurta, sok jedne limete, prstohvat soli
Priprema:
- Upali pećnicu na 200°C, neka se grije. Uzmi lim za pečenje i stavi na njega papir za pečenje. Na taj papir stavi losos. U maloj posudici pomiješaj sve one začine (čili, kumin, češnjak, sol, papar). Rukama to utrljaj u losos sa svih strana.
- Gurni lim s lososom u vruću pećnicu. Peci ga 12 do 15 minuta. Znat ćeš da je gotov kad se meso lako odvaja vilicom. Nemoj ga prepeći da ne bude suh.
- Dok se riba peče, ne sjedi besposlen. Napravi umak: pomiješaj jogurt, sok limete i sol. Promiješaj. Gotovo. Ako nisi prije, sad nareži svo povrće.
- Tortilje. Opet ih, kao i u utorak, zagrij na suhoj tavi, samo kratko.
- Izvadi losos iz pećnice. Uzmi vilicu i razmrvi ga na komadiće.
- Slaganje tacosa. Na toplu tortilju stavi malo tog lososa. Zatim natrpaj kupus, papriku i avokado. Prelij sve onim umakom od jogurta i pospi korijanderom ako ga voliš.
Petak: Pizza sendviči iz tave
Petak je dan za opuštanje, a ovi topli i hrskavi pizza sendviči idealan su uvod u vikend. Gotovi su za tren, a možete ih puniti omiljenim sastojcima za pizzu.
Sastojci:
- osam kriški kruha (toast ili neki čvršći bijeli kruh)
- 150 ml umaka za pizzu ili pasirane rajčice
- 200 g naribane mozzarelle ili gaude
- 100 g salame po izboru (šunka, kulen, pepperoni)
- malo maslaca
- sušeni origano
Priprema:
- Poredaj osam kriški kruha po stolu. Uzmi četiri kriške i namaži ih umakom za pizzu, kao da radiš mini pizzu.
- Na te namazane kriške stavi pola sira. Na sir posloži salamu koju voliš. Na salamu stavi ostatak sira i pospi s malo origana.
- Uzmi one preostale četiri prazne kriške kruha i poklopi sendviče. Sad imaš četiri sendviča.
- Uzmi maslac. Namaži vanjsku stranu svakog sendviča – znači, gornju i donju.
- Ugrij tavu na nekoj srednjoj vatri. Stavi sendviče u tavu (koliko stane). Peci 3-4 minute s jedne strane. Malo ih pritisni lopaticom da se sve stisne. Zatim okreni i peci još 3-4 minute s druge strane. Kruh mora biti zlatan, a sir unutra otopljen.
- Kad je gotovo, izvadi, prereži na pola (dijagonalno je ljepše) i jedi odmah dok se sir rasteže.
Subota: Zapečena piletina s BBQ umakom i krumpirom
Subotnji ručak trebao bi biti obilan i utješan, a ova složenac s piletinom, BBQ umakom i sirom ispunjava sve uvjete. Sve se peče u jednoj posudi, što znači manje posuđa za pranje i više vremena za uživanje.
Sastojci:
- 600 g pilećih prsa, narezanih na kockice
- četiri veća krumpira, skuhana i narezana na ploške
- 200 ml BBQ umaka
- jedan crveni luk, narezan na trakice
- 200 g naribanog sira (cheddar ili mješavina za pizzu)
- tri žlice ulja
- sol, papar
Priprema:
- Opet pećnica. Upali je na 200°C.
- Piletinu začini solju i paprom. U tavi zagrij ulje i ispeci piletinu dok ne dobije boju sa svih strana. Ne mora biti skroz pečena iznutra, dovršit će se u pećnici.
- Pečenu piletinu prebaci u veliku zdjelu i zalij je cijelim BBQ umakom. Dobro promiješaj da se svaki komadić obloži.
- Sad slaganje. Uzmi vatrostalnu posudu. Malo je naulji. Na dno posloži pola kuhanog krumpira. Preko toga rasporedi pola piletine u umaku i pola luka.
- Pospij s pola sira. Sad ponovi sve još jednom: red krumpira, red piletine s lukom.
- Na sam vrh istresi sav preostali sir. Da, sav.
- Gurni u pećnicu i peci 20-25 minuta. Gotovo je kad sir na vrhu postane zlatno-smeđi i sve se lijepo zapeče. Jedi toplo, najbolje uz neku običnu zelenu salatu da se ne osjećaš previše krivo.
Nedjelja: Slatko-slana svinjetina na azijski način
Nedjeljno pečenje ne mora uvijek biti klasično. Isprobajte ovu sočnu svinjetinu s bogatom, ljepljivom glazurom inspiriranom azijskom kuhinjom. Poslužena s rižom i kuhanim povrćem, bit će prava zvijezda nedjeljnog stola.
Sastojci:
- 1 kg svinjskog buta ili lopatice u komadu
- Za glazuru: pet žlica sojinog umaka, tri žlice meda, dvije žlice hoisin umaka, dva režnja češnjaka (protisnuta), komadić đumbira (nariban), jedna žlica rižinog octa
- jedna žlica ulja
- Prilog: kuhana riža i brokula kuhana na pari
Priprema:
- Upali pećnicu na 180°C. Ne na 200, na 180.
- Glazura. U zdjelici pomiješaj sojin umak, med, hoisin, češnjak, đumbir i ocat. To je to.
- Uzmi meso i posuši ga kuhinjskim papirom. Ako je mokro, neće se dobro zapeći. U tavi (idealno onoj koja smije u pećnicu) zagrij ulje. Baci meso unutra i peci ga sa svih strana da dobije koricu. Cilj je zatvoriti sokove unutra.
- Sad uzmi onu glazuru i polovicu prelij preko mesa u tavi.
- Cijelu tavu gurni u pećnicu. Ako ti tava ne smije u pećnicu, prebaci meso i umak u neku vatrostalnu posudu. Peci oko sat i pol. E sad, ključna stvar: svakih 20 minuta otvori pećnicu i premaži meso s ostatkom glazure. Postavi si alarm da ne zaboraviš.
- Kad je pečeno, izvadi ga van. Ne reži ga odmah! Pusti ga da stoji 10 minuta na dasci. Tako će ostati sočno.
- Nakon što je odmorilo, nareži ga na šnite. Posluži s rižom i brokulom koje si valjda uspio skuhati dok se meso peklo. Obavezno prelij sve onim finim sokom što je ostao u tavi.
- Nadamo se da će vam ovi prijedlozi unijeti novu energiju u kuhinju i olakšati tjednu organizaciju. Ne bojte se eksperimentirati i prilagoditi recepte vlastitom ukusu. Dobar tek!
Subotom na portalu Net.hr donosimo prijedloge recepata za idući tjedan. Pratite naš tjedni jelovnik.
