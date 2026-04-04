Ne gubite više vrijeme na organizaciju: Donosimo ukusna i hranjiva jela za cijeli tjedan

Svakodnevno planiranje obroka može biti izazov, pogotovo kada se trudimo uskladiti poslovne obaveze, obiteljske aktivnosti i želju za ukusnom, domaćom hranom. No, planiranjem jelovnika ne samo da štedite vrijeme i smanjujete stres, već i značajno smanjujete bacanje hrane te ostvarujete uštede u kućnom budžetu.

Kako bismo vam olakšali tjedan, pripremili smo prijedlog jelovnika koji spaja omiljena tradicionalna jela "na žlicu", kontinentalne klasike i poneko moderno iznenađenje za opušteni vikend. Ovi recepti su jednostavni za pripremu, a istovremeno dovoljno bogati i zasitni da okupe cijelu obitelj za stolom.

Foto: Shutterstock

Ponedjeljak: Hranjivo varivo od mahuna

Tjedan je najbolje započeti krepkim jelom koje se kuha u jednom loncu. Varivo od mahuna s mesom klasik je koji nas vraća u djetinjstvo.

Sastojci:

500 g svježih ili smrznutih mahuna

300 g svinjskog ili junećeg buta

2 krumpira

1 veća glavica luka

2 mrkve

nekoliko češnja češnjaka

1 žlica koncentrata rajčice

slatka crvena paprika, sol, papar

1 lovorov list

ulje

voda ili temeljac

Priprema:

Na malo ulja najprije pirjajte sitno sjeckani luk dok ne postane staklast. Dodajte meso narezano na kockice i mrkvu pa nastavite pirjati dok meso ne dobije boju sa svih strana. Zatim umiješajte žlicu koncentrata rajčice, malo slatke crvene paprike, sol i papar. Ubacite mahune i krumpir narezan na kockice, dodajte lovorov list te sve zalijte vodom ili temeljcem tek toliko da prekrije sastojke. Kuhajte na laganoj vatri 40-ak minuta, dok povrće i meso potpuno ne omekšaju.

Foto: Shutterstock

Utorak: Krpice sa zeljem

Starinsko jelo kontinentalne Hrvatske, krpice sa zeljem, dokaz su da se od samo nekoliko sastojaka može stvoriti prava gozba.

Sastojci:

1 manja glavica svježeg kupusa

1 paket tjestenine (krpica ili širokih rezanaca)

1 glavica luka

1 žlica šećera

sol i svježe mljeveni papar

ulje ili svinjska mast

Priprema:

Kupus naribajte ili narežite na tanke rezance, posolite ga i ostavite da odstoji 10-ak minuta kako bi pustio vodu. U široj posudi na ulju ili svinjskoj masti karamelizirajte žlicu šećera, dodajte sitno sjeckani luk i pirjajte dok ne omekša. Zatim dodajte dobro ocijeđeni kupus i dinstajte ga na laganoj vatri, povremeno miješajući, sve dok ne omekša i ne dobije lijepu zlatnosmeđu boju. Za to vrijeme skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju, ocijedite je i pomiješajte s dinstanim kupusom. Prije posluživanja jelo obilno popaprite svježe mljevenim paprom.

Foto: Shutterstock

Srijeda: Sočna pita zeljanica

Sredina tjedna idealna je za pitu zeljanicu, jelo koje vole sve generacije, piše Easy GF Recipes.

Sastojci:

500 g svježeg špinata

500 g svježeg sira

3 jaja

200 ml kiselog vrhnja

1 paket gotovih kora za savijače

sol, ulje

Priprema:

Špinat kratko blanširajte u vrućoj vodi, ohladite ga ledenom vodom kako bi zadržao boju, a zatim ga dobro ocijedite i sitno nasjeckajte. Ključ sočne, a ne vodenaste pite upravo je u dobro ocijeđenom špinatu. Pomiješajte ga sa sirom, jajima i vrhnjem te posolite po ukusu. Uzmite paket gotovih kora za savijače. Svaku koru premažite s malo ulja, rasporedite nadjev uz jedan rub i pažljivo zarolajte. Rolice slažite u nauljeni lim za pečenje, bilo u krug kao spiralu ili jednu do druge. Pecite u pećnici zagrijanoj na 200 stupnjeva Celzija oko 30 minuta, dok ne postane hrskava i zlatna.

Foto: Shutterstock

Četvrtak: Kremasti rižoto s povrćem

Brz, lagan i ukusan, kremasti rižoto s povrćem savršen je odabir za jednostavan ručak tijekom tjedna.

Sastojci:

300 g riže (Arborio ili Carnaroli)

1 veća mrkva

1 manja tikvica

100 g graška (svježeg ili smrznutog)

1 glavica luka

par češnja češnjaka

100 ml bijelog vina

oko 1 l povrtnog temeljca

1 žlica maslaca

šaka naribanog parmezana

maslinovo ulje

Priprema:

Na maslinovom ulju pirjajte sjeckani luk dok ne omekša. Dodajte sitno sjeckani češnjak i kratko ga popržite samo da zamiriše. Zatim dodajte mrkvu narezanu na kockice i pirjajte oko 5 minuta. Ubacite tikvicu narezanu na kockice i grašak te pirjajte još par minuta. Dodajte rižu i kratko je tostirajte, a zatim podlijte vinom. Kada alkohol ispari, postupno dodajte vrući temeljac, kutlaču po kutlaču, neprestano miješajući. Kad je riža kuhana al dente, maknite je s vatre, umiješajte žlicu maslaca i šaku naribanog parmezana za savršenu kremoznost.

Foto: Shutterstock

Petak: Slavonski fiš paprikaš

Petak je tradicionalno rezerviran za ribu, a fiš paprikaš je kralj riječnih jela, piše Easy GF Recipes.

Sastojci:

1,5 kg miješane riječne ribe (šaran, som, štuka)

3 veće glavice luka

2 žlice slatke mljevene paprike

1 žlica ljute mljevene paprike

malo pasirane rajčice

100 ml bijelog vina

sol, voda

Priprema:

Luk sitno nasjeckajte i kuhajte ga u loncu s malo vode dok se ne pretvori u kašu. To je tajna gustoće. Dodajte ribu narezanu na veće komade, dvije žlice slatke i jednu žlicu ljute paprike, pasiranu rajčicu i sol. Zalijte vodom da prekrije ribu i kuhajte na jakoj vatri oko 40 minuta. Zlatno pravilo fiša je da se ne miješa kuhačom, već se lonac samo povremeno protrese. Pred sam kraj kuhanja dodajte decilitar kvalitetnog bijelog vina. Poslužite ga uz široke domaće rezance.

Foto: Shutterstock

Subota: Vegetarijanski burrito

Za vikend predlažemo nešto drukčije, moderno i zabavno za pripremu. Vegetarijanski burritosi su brzi, zdravi i prilagodljivi svačijem ukusu.

Sastojci:

6 velikih tortilja

1 konzerva crnog graha

1 konzerva kukuruza

1 crvena paprika

1 luk

kuhana riža

naribani sir po izboru

začini: čili, kumin

Priprema:

Na tavi kratko pirjajte sjeckani luk i papriku, dodajte ocijeđeni grah i kukuruz te začinite čilijem i kuminom. Na svaku tortilju stavite malo riže, pripremljenog povrća i sira. Čvrsto zarolajte i kratko zapecite na suhoj tavi sa svake strane dok ne postanu hrskavi.

Foto: Shutterstock

Nedjelja: Pohane pileće šnicle i pire krumpir

Nedjeljni ručak u mnogim je domovima sinonim za pohano meso. Pileće šnicle, pire krumpir i zdjela svježe zelene salate kombinacija su koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Sastojci:

Za pohane šnicle: 4 veća pileća odreska (ukupno oko 700 g), 150 g glatkog brašna, 2-3 jaja, 200 g krušnih mrvica, sol, ulje za prženje

Za pire krumpir: 1 kg krumpira, 50 g maslaca, 200 ml toplog mlijeka, sol

Priprema:

Pileća prsa narežite na šnicle, lagano ih istucite batom za meso i posolite. Pripremite tri tanjura: jedan s glatkim brašnom, drugi s razmućenim jajima i treći s krušnim mrvicama. Svaki komad mesa uvaljajte redom u brašno, jaja pa mrvice, dobro pritišćući kako bi se smjesa uhvatila. Pržite u dubokom, vrućem ulju do zlatne boje. Za pire, skuhajte krumpir u slanoj vodi, ocijedite ga, dodajte komadić maslaca i toplo mlijeko pa sve dobro izradite u glatku smjesu.

Nadamo se da će vam ovi prijedlozi donijeti inspiraciju i olakšati planiranje obroka. Prilagodite ih vlastitom ukusu, poigrajte se začinima i uživajte u pripremi i okusima domaćih jela koja okupljaju obitelj za stolom. Dobar tek!

Subotom na portalu Net.hr donosimo prijedloge recepata za idući tjedan. Pratite naš tjedni jelovnik.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Idealno za laganu večeru: Recept za file lososa sa sotiranim špinatom i umakom od kopra