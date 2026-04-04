Ne gubite više vrijeme na organizaciju: Donosimo ukusna i hranjiva jela za cijeli tjedan
Ako vam često ponestane ideja za ručak, unaprijed osmišljen tjedni jelovnik može biti praktično rješenje koje štedi vrijeme, pojednostavljuje kupovinu i omogućuje vam raznolika ukusna jela
Svakodnevno planiranje obroka može biti izazov, pogotovo kada se trudimo uskladiti poslovne obaveze, obiteljske aktivnosti i želju za ukusnom, domaćom hranom. No, planiranjem jelovnika ne samo da štedite vrijeme i smanjujete stres, već i značajno smanjujete bacanje hrane te ostvarujete uštede u kućnom budžetu.
Kako bismo vam olakšali tjedan, pripremili smo prijedlog jelovnika koji spaja omiljena tradicionalna jela "na žlicu", kontinentalne klasike i poneko moderno iznenađenje za opušteni vikend. Ovi recepti su jednostavni za pripremu, a istovremeno dovoljno bogati i zasitni da okupe cijelu obitelj za stolom.
Ponedjeljak: Hranjivo varivo od mahuna
Tjedan je najbolje započeti krepkim jelom koje se kuha u jednom loncu. Varivo od mahuna s mesom klasik je koji nas vraća u djetinjstvo.
Sastojci:
- 500 g svježih ili smrznutih mahuna
- 300 g svinjskog ili junećeg buta
- 2 krumpira
- 1 veća glavica luka
- 2 mrkve
- nekoliko češnja češnjaka
- 1 žlica koncentrata rajčice
- slatka crvena paprika, sol, papar
- 1 lovorov list
- ulje
- voda ili temeljac
Priprema:
- Na malo ulja najprije pirjajte sitno sjeckani luk dok ne postane staklast. Dodajte meso narezano na kockice i mrkvu pa nastavite pirjati dok meso ne dobije boju sa svih strana.
- Zatim umiješajte žlicu koncentrata rajčice, malo slatke crvene paprike, sol i papar. Ubacite mahune i krumpir narezan na kockice, dodajte lovorov list te sve zalijte vodom ili temeljcem tek toliko da prekrije sastojke.
- Kuhajte na laganoj vatri 40-ak minuta, dok povrće i meso potpuno ne omekšaju.
Utorak: Krpice sa zeljem
Starinsko jelo kontinentalne Hrvatske, krpice sa zeljem, dokaz su da se od samo nekoliko sastojaka može stvoriti prava gozba.
Sastojci:
- 1 manja glavica svježeg kupusa
- 1 paket tjestenine (krpica ili širokih rezanaca)
- 1 glavica luka
- 1 žlica šećera
- sol i svježe mljeveni papar
- ulje ili svinjska mast
Priprema:
- Kupus naribajte ili narežite na tanke rezance, posolite ga i ostavite da odstoji 10-ak minuta kako bi pustio vodu.
- U široj posudi na ulju ili svinjskoj masti karamelizirajte žlicu šećera, dodajte sitno sjeckani luk i pirjajte dok ne omekša.
- Zatim dodajte dobro ocijeđeni kupus i dinstajte ga na laganoj vatri, povremeno miješajući, sve dok ne omekša i ne dobije lijepu zlatnosmeđu boju. Za to vrijeme skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju, ocijedite je i pomiješajte s dinstanim kupusom.
- Prije posluživanja jelo obilno popaprite svježe mljevenim paprom.
Srijeda: Sočna pita zeljanica
Sredina tjedna idealna je za pitu zeljanicu, jelo koje vole sve generacije, piše Easy GF Recipes.
Sastojci:
- 500 g svježeg špinata
- 500 g svježeg sira
- 3 jaja
- 200 ml kiselog vrhnja
- 1 paket gotovih kora za savijače
- sol, ulje
Priprema:
- Špinat kratko blanširajte u vrućoj vodi, ohladite ga ledenom vodom kako bi zadržao boju, a zatim ga dobro ocijedite i sitno nasjeckajte. Ključ sočne, a ne vodenaste pite upravo je u dobro ocijeđenom špinatu.
- Pomiješajte ga sa sirom, jajima i vrhnjem te posolite po ukusu. Uzmite paket gotovih kora za savijače.
- Svaku koru premažite s malo ulja, rasporedite nadjev uz jedan rub i pažljivo zarolajte.
- Rolice slažite u nauljeni lim za pečenje, bilo u krug kao spiralu ili jednu do druge.
- Pecite u pećnici zagrijanoj na 200 stupnjeva Celzija oko 30 minuta, dok ne postane hrskava i zlatna.
Četvrtak: Kremasti rižoto s povrćem
Brz, lagan i ukusan, kremasti rižoto s povrćem savršen je odabir za jednostavan ručak tijekom tjedna.
Sastojci:
- 300 g riže (Arborio ili Carnaroli)
- 1 veća mrkva
- 1 manja tikvica
- 100 g graška (svježeg ili smrznutog)
- 1 glavica luka
- par češnja češnjaka
- 100 ml bijelog vina
- oko 1 l povrtnog temeljca
- 1 žlica maslaca
- šaka naribanog parmezana
- maslinovo ulje
Priprema:
- Na maslinovom ulju pirjajte sjeckani luk dok ne omekša. Dodajte sitno sjeckani češnjak i kratko ga popržite samo da zamiriše.
- Zatim dodajte mrkvu narezanu na kockice i pirjajte oko 5 minuta. Ubacite tikvicu narezanu na kockice i grašak te pirjajte još par minuta.
- Dodajte rižu i kratko je tostirajte, a zatim podlijte vinom. Kada alkohol ispari, postupno dodajte vrući temeljac, kutlaču po kutlaču, neprestano miješajući.
- Kad je riža kuhana al dente, maknite je s vatre, umiješajte žlicu maslaca i šaku naribanog parmezana za savršenu kremoznost.
Petak: Slavonski fiš paprikaš
Petak je tradicionalno rezerviran za ribu, a fiš paprikaš je kralj riječnih jela, piše Easy GF Recipes.
Sastojci:
- 1,5 kg miješane riječne ribe (šaran, som, štuka)
- 3 veće glavice luka
- 2 žlice slatke mljevene paprike
- 1 žlica ljute mljevene paprike
- malo pasirane rajčice
- 100 ml bijelog vina
- sol, voda
Priprema:
- Luk sitno nasjeckajte i kuhajte ga u loncu s malo vode dok se ne pretvori u kašu. To je tajna gustoće.
- Dodajte ribu narezanu na veće komade, dvije žlice slatke i jednu žlicu ljute paprike, pasiranu rajčicu i sol.
- Zalijte vodom da prekrije ribu i kuhajte na jakoj vatri oko 40 minuta. Zlatno pravilo fiša je da se ne miješa kuhačom, već se lonac samo povremeno protrese.
- Pred sam kraj kuhanja dodajte decilitar kvalitetnog bijelog vina. Poslužite ga uz široke domaće rezance.
Subota: Vegetarijanski burrito
Za vikend predlažemo nešto drukčije, moderno i zabavno za pripremu. Vegetarijanski burritosi su brzi, zdravi i prilagodljivi svačijem ukusu.
Sastojci:
- 6 velikih tortilja
- 1 konzerva crnog graha
- 1 konzerva kukuruza
- 1 crvena paprika
- 1 luk
- kuhana riža
- naribani sir po izboru
- začini: čili, kumin
Priprema:
- Na tavi kratko pirjajte sjeckani luk i papriku, dodajte ocijeđeni grah i kukuruz te začinite čilijem i kuminom.
- Na svaku tortilju stavite malo riže, pripremljenog povrća i sira.
- Čvrsto zarolajte i kratko zapecite na suhoj tavi sa svake strane dok ne postanu hrskavi.
Nedjelja: Pohane pileće šnicle i pire krumpir
Nedjeljni ručak u mnogim je domovima sinonim za pohano meso. Pileće šnicle, pire krumpir i zdjela svježe zelene salate kombinacija su koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim.
Sastojci:
-
Za pohane šnicle: 4 veća pileća odreska (ukupno oko 700 g), 150 g glatkog brašna, 2-3 jaja, 200 g krušnih mrvica, sol, ulje za prženje
-
Za pire krumpir: 1 kg krumpira, 50 g maslaca, 200 ml toplog mlijeka, sol
Priprema:
- Pileća prsa narežite na šnicle, lagano ih istucite batom za meso i posolite.
- Pripremite tri tanjura: jedan s glatkim brašnom, drugi s razmućenim jajima i treći s krušnim mrvicama.
- Svaki komad mesa uvaljajte redom u brašno, jaja pa mrvice, dobro pritišćući kako bi se smjesa uhvatila.
- Pržite u dubokom, vrućem ulju do zlatne boje.
- Za pire, skuhajte krumpir u slanoj vodi, ocijedite ga, dodajte komadić maslaca i toplo mlijeko pa sve dobro izradite u glatku smjesu.
Nadamo se da će vam ovi prijedlozi donijeti inspiraciju i olakšati planiranje obroka. Prilagodite ih vlastitom ukusu, poigrajte se začinima i uživajte u pripremi i okusima domaćih jela koja okupljaju obitelj za stolom. Dobar tek!
