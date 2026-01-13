Stiže revolucija! Svijet s nestrpljenjem iščekuje ove automobile: 'Obavijeno velom tajne'

Automobilska industrija nalazi se na povijesnoj prekretnici, a 2026. godina bit će jedna od ključnih u tranziciji prema budućnosti. Dok proizvođači ubrzano razvijaju nove dizajnerske smjerove i preuzimaju sve veće rizike, na tržište stiže val hibrida, pametnijih i pristupačnijih električnih vozila te potpuno novih platformi koje će redefinirati neke od najpopularnijih modela današnjice.

Godine koje su pred nama donose izvanrednu raznolikost, od obiteljskih SUV-ova koji postaju standardno hibridni do ekstremnih terenaca i povratka legendarnih imena u potpuno novom ruhu.

Izdvojili smo dvadeset najuzbudljivijih noviteta čiji se dolazak s nestrpljenjem očekuje.

Elektrifikacija ikona i sportskih legendi

Jedan od najočitijih trendova je elektrifikacija modela koji su desetljećima definirali svoje klase. BMW se priprema za lansiranje osme generacije svoje legendarne Serije 3, koja će po prvi put biti ponuđena i kao potpuno električni model i3, temeljen na revolucionarnoj platformi Neue Klasse.

Očekuje se minimalistički interijer s inovativnim 'Panoramic Vision' zaslonom, dok će ljubitelji klasičnog pogona i dalje moći birati između turbo četverocilindarskih i šesterocilindarskih motora.

Sličnu revoluciju priprema i Porsche, koji će 2026. predstaviti prve potpuno električne verzije svojih sportskih modela 718 Boxster i Cayman. Inženjeri iz Stuttgarta suočili su se s izazovom repliciranja savršenog balansa središnje smještenog motora pomoću baterija, a rezultat bi trebao biti sportski automobil munjevitih ubrzanja i besprijekornog upravljanja. Očekivana početna cijena kretat će se oko 80.000 €.

Vrhunac ove transformacije svakako predstavlja prvi potpuno električni Ferrari. Iako su detalji još uvijek obavijeni velom tajne, očekuje se da će ovaj model, s cijenom većom od 500.000 €, postaviti nove standarde u segmentu električnih hiperautomobila i dokazati da strast i performanse ne ovise o vrsti pogona.

Hibridna ofenziva za obiteljske potrebe

Dok električna vozila plijene pažnju, hibridi postaju novi standard za masovno tržište. Toyota RAV4, jedan od najprodavanijih automobila na svijetu, u svojoj šestoj generaciji ukida benzinske motore i postaje isključivo hibridno vozilo. Kupci mogu očekivati više snage, značajno nižu potrošnju goriva i osvježen dizajn, uz zadržavanje praktičnih fizičkih kontrola u unutrašnjosti koje su korisnici toliko cijenili.

Sličnim putem ide i Kia sa svojim iznimno popularnim modelom Telluride. Već omiljen među obiteljima, novi Telluride za 2027. godinu (koji stiže u prodaju tijekom 2026.) donosi hrabriji dizajn, više prostora u kabini te, kao ključnu novost, hibridni pogonski sklop koji kombinira 2.5-litreni turbo motor s električnom asistencijom za bolju učinkovitost bez gubitka snage. Jeep također vraća ime Cherokee nakon dvije godine pauze, ali sada kao učinkoviti hibrid koji obećava gotovo dvostruko nižu gradsku potrošnju u odnosu na prethodnika, zadržavajući prepoznatljiv robusni karakter marke.

Novi igrači i neočekivani smjerovi

Godina 2026. donijet će i neke potpuno neočekivane koncepte. Ford priprema pravu poslasticu za entuzijaste u obliku Mustanga Raptor. Riječ je o tvornički prerađenoj verziji legendarnog 'pony cara' s povišenim ovjesom, terenskim gumama i snažnim 5.0-litrenim V8 motorom, zamišljenoj kao američki odgovor na Porsche 911 Dakar. Ovaj nišni i pomalo ekscentrični model zasigurno će privući mnogo pozornosti, s očekivanom cijenom od oko 90.000 €.

Na potpuno suprotnom kraju spektra nalazi se Slate Truck, mali i pristupačni električni pickup čija bi cijena trebala biti oko 25.000 $. Ovaj jednostavni dvosjed s dosegom do 380 kilometara predstavlja protutežu masivnim i preskupim električnim kamionetima, nudeći praktičnost za gradsku dostavu i manje poslove.

U međuvremenu, Rivian R2 cilja na mainstream tržište. Kao manja i cjenovno pristupačnija verzija hvaljenih R1S i R1T modela, R2 je petosjed s dosegom od gotovo 500 kilometara i početnom cijenom od oko 45.000 $, što ga čini izravnim konkurentom Teslinom Modelu Y.

Europski aduti za novu eru

Europski proizvođači također pripremaju svoje ključne modele za električnu budućnost. Renault će oživjeti legendarno ime i predstaviti Renault 5 E-Tech, kompaktni električni automobil retro dizajna i pristupačne cijene ispod 25.000 €. Volkswagen planira lansirati produkcijsku verziju koncepta ID.2all, koji se smatra duhovnim nasljednikom Pola, s ciljanom cijenom od oko 25.000 €, čime želi demokratizirati električnu mobilnost. Škoda ulazi u segment kompaktnih električnih crossovera s modelom Epiq, koji će s cijenom ispod 30.000 € i dosegom od oko 450 kilometara biti jedan od ključnih igrača na tržištu.

Nakon što je tržište osvojila novim Dusterom i dugoočekivanim Bigsterom predstavljenim 2025., Dacia za 2026. nastavlja svoju ofenzivu. Očekuje se dolazak novog obiteljskog modela koji će se smjestiti iznad Sandera, nudeći prostranost i praktičnost po prepoznatljivo pristupačnoj cijeni, uz neizostavne hibridne pogone.

Premium segment i povratak legendi

U premium segmentu također neće nedostajati uzbuđenja. Genesis, luksuzni brend Hyundaija, lansirat će svoj vodeći električni SUV GV90, koji obećava minimalistički dizajn inspiriran konceptom Neolun i iznimnu razinu luksuza.

Svoju ofenzivu nastavlja i Polestar s modelom Polestar 5, elegantnim električnim GT-om s četvero vrata koji je izravan konkurent Porsche Taycanu. Temeljen na atraktivnom konceptu Precept, ovaj model donosi novu aluminijsku platformu, arhitekturu od 800V za ultrabrzo punjenje te pogonski sklop s dva motora koji bi trebao razvijati gotovo 900 konjskih snaga, postavljajući visoke standarde u pogledu performansi i dizajna.

Mercedes-Benz je predstavio novu generaciju modela CLA, koja će nuditi izbor između potpuno električnih i hibridnih inačica, upakiranih u prepoznatljivo elegantan dizajn s tehnološki naprednim interijerom. Automobil je dobio nagradu Europski automobil 2026. godine.

Audi je pak temeljito redizajnirao svoj kompaktni SUV Q3, koji je dobio oštriji izgled, snažniji motor i osjetno kvalitetniju unutrašnjost.

Za kraj, svjedočit ćemo i povratku nekih voljenih imena. Honda vraća Prelude kao elegantni sportski hibridni coupe, dok će ljubitelje američkih mišića oduševiti vijest da Dodge, usprkos fokusu na elektrifikaciju, vraća Hemi V8 motore u model Charger kao odgovor na zahtjeve svojih najvjernijih kupaca.

Sve u svemu, nadolazeće godine donose pravu revoluciju na četiri kotača. Od hibrida koji postaju novi mainstream do električnih vozila koja pokrivaju sve segmente tržišta i entuzijastičkih modela koji prkose konvencijama, budućnost vožnje izgleda uzbudljivije i raznolikije no ikad. Ako planirate kupnju novog automobila, možda se isplati još malo pričekati.

