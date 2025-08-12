Prevrnuta cisterna još leži na autocesti A3 gdje je noćas izgubljen jedan život

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

VELIKA TRAGEDIJA /

U teškoj prometnoj nesreći u utorak rano ujutro na autocesti A3 Bregana-Lipovac kod Rugvice u smjeru Zagreba poginula je jedna osoba, a četvero je ozlijeđeno.

U nesreći je sudjelovalo teretno vozilo cisterna te pet osobnih automobila, objavila je zagrebačka policija.

Do nesreće je došlo u 3.20 sati na 46. kilometru A3 kod Rugvice. Za sada nisu poznate kvalifikacije ozlijeđenih u nesreći.

BMW je navodno prije sudara stajao na zaustavnoj traci, nakon čega je na njega naletjela cisterna BiH nacionalnih oznaka, piše Jutarnji. Cisterna se od siline udarca okrenula, prešla u krajnje lijevu traku te nakon 100 metara dalje probila zaštitnu ogradu koja dijeli taj kolnički trak od vozila iz suprotnog traka.

Automobil njemačkih oznaka je pokušao izbjeći mjesto nesreće, ali je pritom i on oštećen. Nakon otprilike dvije minute na cisternu je naletio Volvo zagrebačkih oznaka čiji je vozač, prema neslužbenim informacijama, izgubio život.