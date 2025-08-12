Potresni prizori lančanog sudara na A3: Sve je počelo kada je cisterna naletjela na BMW

Jedna je osoba poginula, a četiri su ozlijeđene u prometnoj nesreći u kojoj je na autocesti A3 Bregana-Lipovac kod Rugvice u smjeru Zagreba u utorak rano ujutro sudjelovalo teretno vozilo cisterna te pet osobnih automobila, objavila je zagrebačka policija.

Do nesreće je došlo u 3.20 na 46. kilometru A3 kod Rugvice, a za sada nisu poznate kvalifikacije ozlijeđenih u nesreći. Na mjestu događaja je zamjenica državnoga odvjetnika i provodi se očevid.

Promet prema Zagrebu na tom dijelu A3 je zatvoren i preusmjerava se kroz Rugvicu.

Detalji lančanog sudara

BMW je navodno prije sudara bio zaustavljen na zaustavnoj traci, doznaje Jutarnji list, nakon čega je na njega naletjela cisterna BiH nacionalnih oznaka. Cisterna se od siline udarca okrenula, prešla u krajnje lijevu traku te nakon 100 metara dalje probila zaštitnu ogradu koja dijeli taj kolnički trak od vozila iz suprotnog traka.

Automobil njemačkih oznaka je pokušao izbjeći mjesto nesreće, ali je pritom i on oštećen. Nakon otprilike dvije minute na cisternu je naletio Volvo zagrebačkih oznaka čiji je vozač, prema neslužbenim informacijama, izgubio život.