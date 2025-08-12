Strašna prometna nesreća na A3: Sudarili se cisterna i pet auta, jedna osoba poginula

U teškoj prometnoj nesreći na autocesti A3 kod Rugvice u kojoj su sudjelovali cisterna i pet automobila, poginula je jedna osoba, a četiri su ozlijeđene, javlja policija.

Foto: Hak

Do nesreće je došlo oko 3:20 sati na 46. kilometru autoceste, kod mjesta Rugvica, Dugo Selo, smjer Zagreb.

Promet u smjeru Zagreba je potpuno zatvoren te se preusmjerava kroz mjesto Rugvica.

U tijeku je očevid.

Upozorenje HAK-a

Kako javlja HAK, na autocesti A3 zatvorena dionica između čvorova Zagreb istok i Rugvica u smjeru Bregane (zapada) zbog prometne nesreće. Obilazak je čvor Rugvica (A3)-ŽC 3070-ŽC 3034-čvor Sesvete (A4)-čvor Zagreb istok (A3).

Na čvoru Rugvica u smjeru Bregane kolona je 3 km.

Foto: Hak

HAC izrazio sućut obitelji stradale osobe

Hrvatske autoceste su priopćile da su sve žurne službe na terenu i rade na što bržem uspostavljanju prometa.

"Uprava i radnici Hrvatskih autocesta suosjećaju s obitelji stradale osobe te izražavamo sućut. Ozlijeđenima želimo brzi oporavak", kažu Iz HAC-a i upozorili vozače uoči produženog vikenda da pripaze na brzinu, umor i distrakcije. "Prilagodite brzinu uvjetima na cesti, izbjegavajte korištenje mobitela tijekom vožnje i redovito se odmarajte. Samo odgovornim ponašanjem za volanom možemo spriječiti tragedije i stići sigurno do cilja".