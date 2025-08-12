Česi pronašli 'novu Hrvatsku' i krenuli u invaziju: 'Srušili su sve povijesne rekorde'

Gotovo čitavo stoljeće "Češko more" bilo je u Hrvatskoj. Tamo je odlazila većina turista iz zemlje s jedanaest milijuna stanovnika koja nema vlastitih morskih plaža. No u međuvremenu sve više Čeha hrli na sjever, na poljsku obalu Baltičkog mora, piše Deutsche Welle.

"Klima se promijenila", objašnjava 50-godišnja Ludmila. Sad odlazi u Poljsku. "Ne želim više putovati na vrućinu Grčke ili Hrvatske. Želim uživati u svom odmoru bez tropskih temperatura i u miru."

Na taj novi trend prilagodile su se i češke željeznice. Desetljećima su postojale direktne linije za Split u Hrvatskoj, ali njih više nema. Sad čak četiri puta na dan prometuje Baltic Express iz Praga za Gdyniu, Sopot i Gdanjsk. U ljetnoj su sezoni ti vlakovi gotovo u pravilu puni.

Stotine tisuća Čeha putuju i vlastitim automobilima na poljsku baltičku obalu te koriste mogućnost da iz Češke dođu u Świnoujście, Szczecin ili Sopot preko potpuno novih i besplatnih poljskih autocesta. A za razliku od Nijemaca, Poljaci ne gnjave Čehe ni nadzorom granica.

'Češka invazija'

"Češku invaziju" pozorno prate i o njoj izvještavaju i poljski mediji, novinari, pa čak i poljski političari. Članci o odmoru u Poljskoj među najčitanijima su na češkim informativnim portalima, a svi veći češki listovi i televizijske kuće već su poslale posebne dopisnike na poljsku baltičku obalu. Društvene mreže pune su poruka s poljske rivijere, a o toj temi se stvara i sve više skupina korisnika.

"Zaista se osjeti porast broja čeških turista na Baltičkom moru od prošle godine", izvještava novinar Jakub Medek s poljskog informativnog radija TOK FM za DW. "Imam dojam da su ovog ljeta Česi tu najbrojniji među strancima."

Isprva su turisti iz Češke prvenstveno odlazili na zapadnu obalu autocestom S3. No otkako vozi Baltic Express, mnogi turisti mogu se susresti i u bliskim gradovima Gdanjsku, Gdynii i Sopotu. "Cijela stvar se u Poljskoj definitivno doživljava pozitivno. 'Češka invazija' na poljsku baltičku obalu još od prošle godine tema je cijelog niza poljskih novinskih članaka", svjedoči Medek.

To potvrđuju i službeni podaci.

"Statistike noćenja pokazuju golem porast broja čeških turista u Poljskoj. Oni već predstavljaju četvrtu najveću skupinu turista - odmah nakon Nijemaca, Britanaca i Amerikanaca", kaže Pavel Trojan iz češkog predstavništva poljske turističke zajednice za DW.

"Poljski statistički ured prošle godine bilježi 410.000 noćenja čeških turista", dodaje Trojan. A tu se i ne računaju mnogi Česi koji su u privatnom smještaju.

"Zahvaljujući mobilnosti u pograničnom području i jednodnevnim izletima, Česi su se popeli na drugo mjesto, odmah nakon Nijemaca." Prema prvim procjenama, ova bi godina trebala biti rekordna, a kako izvještava poljska mrežna stranica Gazeta.pl, broj Čeha na Baltičkom moru mogao bi ove godine doseći 800.000, dakle čak i više nego što ih je odlazilo u Hrvatsku.

Međutim, sam Trojan upozorava kako je Česima i dalje draža Hrvatska ili Italija od Poljske.

'Dobro došli!'

Jer neki Česi se i – doslovce – ohlade na poljskoj baltičkoj obali gdje lako može kišiti čak i u kolovozu i gdje temperatura vode ponekad ne dosegne ni 20 stupnjeva. Za one koji su navikli na vrućinu, toplu vodu i sunčanje na plažama Hrvatske slogan "Poljska je nova Hrvatska" zvuči kao povlačenje za nos. "Poljska se temeljito razlikuje od Sredozemlja, kako u pogledu krajolika i plaža, tako i znamenitostima, u usluzi i gastronomiji", kaže Trojan. "Stoga je bolje biti otvoren, ne zaboraviti kišnu kabanicu i biti spreman za veliku avanturu."

Nova ljubav Čeha prema poljskoj baltičkoj obali bila je tema i posljednje zajedničke sjednice poljske i češke vlade u Pragu prošle godine. "Dolazim iz Gdanjska i živim u Sopotu pa sam svjedok ove vrlo ugodne i dobrodošle ljetne invazije čeških turista na poljsku obalu", izjavio je premijer Donald Tusk za internetski portal Wirtualna Polska.

"Česi su srušili sve povijesne rekorde. Više od pola milijuna Čeha posjetilo je poljske plaže, poljsku obalu od Szczecina do Gdanjska", dodao je Tusk prošle jeseni uz najavu izravne željezničke linije od Praga do poljske baltičke obale.

Ali za Čehe nije jeftino ni u Poljskoj. Cijene se mogu usporediti s onima u Pragu ili u svjetski poznatim češkim toplicama Karlovy Vary. Ali to je još uvijek manje od polovice onoga što bi platili kad bi otišli na obalu Baltika u Njemačkoj.

Mnogo skuplji je Česima postao i odmor u Hrvatskoj. Češki mediji puni su članaka o visokim cijenama na Jadranu. Ali dok im je boravak skup, Česi su iznenađeni jeftinim namirnicama u poljskim trgovinama. Jedino pivo predstavlja problem za turiste iz Češke: njihovo nacionalno piće na poljskoj obali u restoranima lako košta i po šest eura za pola litre. "Skupo je ovdje, ali zato ima češkog piva", kaže 60-godišnji Jirka, koji u Sopotu uživa u ohlađenom, poznatom češkom pivu Kozel. Pet eura za bocu od pola litre.

Poljski standard sve više raste

Novi entuzijazam Čeha za Poljsku i njezine stanovnike ne ograničava se samo na odmor na Baltičkom moru. Česi su posljednjih godina ugodno iznenađeni gospodarskim razvojem Poljske. Prije tridesetak godina je bila mnogo siromašnija od Češke, ali ju je u međuvremenu sustigla, ponegdje i prestigla Češku koja je bila na glasu kao najbogatija i najrazvijenija postkomunistička zemlja Srednje Europe.

Na primjer, brzina kojom Poljaci grade svoje autoceste. Ili čak u plaćama. Iako je češko gospodarstvo još uvijek nešto učinkovitije, to više ne vrijedi za plaće. Prije tri godine poljske su plaće bile negdje za četvrtinu niže od čeških, danas se u Poljskoj zarađuje bolje. "Bliži se vrijeme kada će nam Česi dolaziti kao gastarbajteri", pomalo pretjeruje poljska mrežna stranica Obserwator Gospodarczy. Osobita je razlika u zajamčenoj minimalnoj plaći koja je u Češkoj za trećinu niža nego u Poljskoj: tamo je sad 1.120 eura.

Za to je odgovorna i politika štednje konzervativne vlade Petra Fiale, koja je državni deficit Češke smanjila na 2,2 posto bruto domaćeg proizvoda (BDP), dok je državni deficit Poljske prošle godine dosegnuo 6,6 posto BDP-a.

