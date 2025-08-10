Hrvatski kraj pobijedio more: 'Cijene su ovdje pristupačnije, jeftinije nego u Dalmaciji!'

Biciklom po vodi na Lokvarskom jezeru i to je moguće! Mama pedalira, kći uživa. "Danas smo došli malo se odmoriti i vidimo, odmah smo naletili na gospodina koji ovo iznajmljuje i rekli smo ovo moramo probat i odlično, znači vraćamo se sljedeći tjedan!", kaže Brina Mulc Fijucek iz Zagreba.

Novitet je to u goranskoj vodenoj ponudi, baš kao i pontoni na kojima može plutati osam ljudi. Traženi su i gumenjaci na struju.

"Cijena bicikla je 15 eura po satu, cijena gumenjaka je prvi sat 35 eura, a svaki sljedeći 20, cijena pontona je 15 eura po satu", kaže suvlasnik obrta za iznajmljivanje rekvizita Fulvio Perivancich.

U gorju je spas

Na moru opet prži, gorje donosi spas. "Nenadmašivo je plivanje u jezeru, puno bolje nego u moru, meni!", kaže Marina Fribourg Blanc iz Zagreba

"Prvi put smo zapravo ovdje, idemo ovo istestirati, ali već vidim da mi se jako sviđa. Ovaj vaterpolo je nestvaran ovdje, ovaj prizor općenito", kaže Nataša Čičin Šain iz Zagreba.

Vaterpolo se sedmu godinu igra po ideji proslavljenog igrača, trenera i izbornika Ratka Rudića. Uz bivše olimpijce igraju i djeca. "Tako da su tu Barać, Hinić, sve zlatne medalje, u svakom slučaju najvažnije je da mladi igraju i da ovi domaći malo gledaju i da se eventualno i oni počnu baviti i vodenim sportovima!", kaže bivši vaterpolski izbornik Ratko Rudić.

'Jadran je puno skuplji'

Goranski prirodni hlad nijedan suncobran ne može zamijeniti! Splićanka Ana u Lokvama ljetuje već četiri tjedna. "Jer ovo je stvarno gorski raj. Što se tiče cijena, mislim na Jadranu je puno skuplje", kaže Ana Fatović iz Splita.

Vlasnik kućice u cvijeću sezonom je prezadovoljan. Kaže, bit će mu 5 do 10 % bolja od lanjske, a srpanjsku rupu nije imao. Cijena je ista dvije godine, za 4 osobe 135 eura. Kaže, ljetovanje je u Gorskom kotaru postalo popularnije nego zimovanje.

"Jer smo uvijek se bazirali da je ljeto ljeto, more more, ako pogledamo susjedne zemlje poput Slovenije ili Italije i vidimo Dolomite onda ćemo shvatiti da nam ta priča baš nam ne drži vodu", kaže vlasnik kuće za odmor u Lokvama Goran Rački.

Snizili cijene vina

Nijedna goranska priča ne može završiti bez tanjura punog specijaliteta. Divljač je najtraženija, a podrazumijeva se da je lokalna. U ovom restoranu kažu da rade bolje no lani, a cijene hrane su digli minimalno.

"Oko jedan euro po porciji, ali smo zato vina prilagodili i spustili smo cijene tako da bi bilo dostupno svima za čak 10 do 15 %", kaže vlasnik restorana u Lokvama Mario Šubat.

Prvi put u gulašu od jelena gušta par iz Kaštela! "Izuzetno ukusno, cijene su ovdje pristupačnije, cijene pića, kave poprilično jeftinije, jeftinije nego u Dalmaciji!", kaže Rafaela Milan iz Kaštela.

Gorski kotar pobjedio more

Gorani, kažu, grade održivu i cjelogodišnju turističku priču. Ključ je u kvalitetnom prostornom planiranju, privlačenju investitora i jačem razvoju poljoprivrede na koju će se snažno vezati turizam. To donosi konkurentnost.

"Cijene u odnosu na more? Uvijek postoji razlika mora i kontinenta 30-ak posto zasigurno!", kaže direktor Turističke zajednice Gorskog kotara Petar Hrg.

Sve se uvijek vrti oko novca, u cjenovnoj utakmici Gorski je kotar pobijedio more.