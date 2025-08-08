Na Jadran stiže fenska bura: 'Ona ne dozvoljava ni noćnoj temperaturi da se spusti ispod 28°C'

DORIAN RIBARIĆ O NOVOM TOPLINSKOM VALU /

Teško će se disati, ali i spavati. Vraćaju nam se vrućine. U ponedjeljak će temperature biti i do 40 stupnjeva, a toplinski je val već zahvatio riječko područje. Što nas očekuje u ponedjeljak pitali smo RTL-ovog meteorologa Doriana Ribarića.

"Pred nama je jedno dugotrajno razdoblje iznadprosječne topline, to jest vrućine. Kreće od sutra u cijeloj zemlji i toplinski val koji će najizraženiji na kopnu biti tijekom nedjelje. Naime, temperature će posvuda tada u zemlji biti između 35°C i 37°C, 38°C, no još neugodnije bit će početkom idućeg tjedna duž cijelog Jadrana kada će zapuhati fenska bura, to jest ona topla bura koja ne dozvoljava ni noćnoj temperaturi da se spusti ispod 27°C, 28°C stupnjeva, a onda i tijekom dana će biti tih vrlo visokih vrijednosti do 37°C. A moguće je da se stigne do koje rekordne temperature za mjesec kolovoz.