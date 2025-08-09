Meteorologinja najavila jedan od najintenzivnijih toplinskih valova, evo gdje će biti najgore

Meteorologinja Damjana Ćurkov Majaroš bila je gost RTL Danas i otkrila što nas čeka u nadolazećem toplinskom valu, koliko dugo će trajati kao i što posjetitelji sutra mogu očekivati u Sinju.

Toplinski val je tu - što nas sve čeka?

Tako je. Nakon skoro dva tjedna temperature koja je bila oko prosjeka, čak i malo ispod prosjeka, slijedi nam povratak velikih vrućina. Već danas je krenuo toplinski val. Bit će i sutra i veći dio idućeg tjedna, ali i u novom tjednu samo na Jadranu. Nalazimo se u polju visokog tlaka i stiže nam topliji zrak. Zato su na snazi i upozorenja meteoalarma, a već sutra narančasto za veći dio zemlje, za riječko područje crveno. A onda u novom tjednu cijela obala u crvenom.

Kolike temperature se očekuju?

Već sutra maksimalna oko 35, zapravo većinom iznad 35 stupnjeva, najviša u Dalmatinskoj zagori lokalno i do 40 stupnjeva. A onda u novom tjednu u unutrašnjosti malo niža 30, 31 32, ali na Jadranu ostaje iznad 35, 37 do 40.

Gdje će biti najgore?

Ovaj toplinski val najintenzivnije će biti na moru. Na Jadranu se očekuje od tih spomenutih, zapravo u Zagori četrdesetak stupnjeva. Uz obalu će biti nešto niže, ali zapravo vrlo intenzivno i prilično dugotrajno. Sasvim sigurno je tamo do Velike Gospe moguće čak i iza.

Do kada će sve trajati?

Čini se da bi mogao biti jedan od intenzivnijih, odnosno dugotrajnijih. Dakle, trajat će sigurno, sasvim sigurno cijeli idući tjedan, a moguće je još i koji dan u tjednu iza.

Što se očekuje sutra u Sinju?

Prošli tjedan bile su gotovo jesenske prilike za Alku. Bilo je vrlo obilnih oborina, ali sutra potpuno druga slika bit će većinom sunčano, zapravo sasvim vedro i vrlo vruće. Temperatura bi mogla ići i do 40 stupnjeva u hladu, na suncu, naravno i četiri, pet, šest stupnjeva više.