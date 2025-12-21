FREEMAIL
NE STAJE /

Malo tko zna da je ponajbolji stoper generacije skoro završio karijeru prije nego što je počela

Malo tko zna da je ponajbolji stoper generacije skoro završio karijeru prije nego što je počela
Foto: Agif/ddp Usa/profimedia

Silva (41) se odlučio za povratak u Porto kako bi bio bliže svojoj obitelji, nakon što je zadnju godinu igrao u brazilskom velikanu Fluminenseu, u kojem je „oživio karijeru“

21.12.2025.
13:26
Sportski.net
Agif/ddp Usa/profimedia
Dok mnogi igrači koncem karijere odluče otići na Bliski istok ili u SAD, legendarni stoper Chelseaja, PSG-a, Milana i brazilske reprezentacije Thiago Silva odlučio se za povratak u Europu.

Silva (41) se odlučio za povratak u Porto kako bi bio bliže svojoj obitelji, nakon što je zadnju godinu igrao u brazilskom velikanu Fluminenseu, u kojem je „oživio karijeru“. Naime, priča oko Silve, Porta i Fluminensea seže duboko u sam početak karijere ovog sjajnog branića. Silva je još kao mladić sjajnim igrama u Juventudeu osigurao transfer upravo u Porto, gdje nikada nije zaigrao za prvu momčad. Potom je uslijedio transfer u Dinamo iz Moskve, u kojem Silva također nije igrao – ovaj put zbog tuberkuloze koja ga je na šest mjeseci smjestila u bolnicu.

U tom je trenutku Silva umalo napustio nogomet, no poziv iz Fluminensea bio je jači od svega i odlučio je nogometu dati još jednu šansu. To se pokazalo kao sjajan potez budući da je Silva u Fluminenseu „prodisao“ i došao do brazilske reprezentacije, nakon čega su uslijedili Milan, PSG i Chelsea. U srpnju prošle godine Silva je odlučio zaključiti europsko poglavlje i vratiti se kući, no sada ga je povratak u Porto ponovno otvorio. Silvinoj obitelji život je u Londonu i on želi biti bliže njoj, a Porto je mrlja u karijeri koju želi popraviti.

