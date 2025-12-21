Malo tko zna da je ponajbolji stoper generacije skoro završio karijeru prije nego što je počela

Dok mnogi igrači koncem karijere odluče otići na Bliski istok ili u SAD, legendarni stoper Chelseaja, PSG-a, Milana i brazilske reprezentacije Thiago Silva odlučio se za povratak u Europu.

Silva (41) se odlučio za povratak u Porto kako bi bio bliže svojoj obitelji, nakon što je zadnju godinu igrao u brazilskom velikanu Fluminenseu, u kojem je „oživio karijeru“. Naime, priča oko Silve, Porta i Fluminensea seže duboko u sam početak karijere ovog sjajnog branića. Silva je još kao mladić sjajnim igrama u Juventudeu osigurao transfer upravo u Porto, gdje nikada nije zaigrao za prvu momčad. Potom je uslijedio transfer u Dinamo iz Moskve, u kojem Silva također nije igrao – ovaj put zbog tuberkuloze koja ga je na šest mjeseci smjestila u bolnicu.

U tom je trenutku Silva umalo napustio nogomet, no poziv iz Fluminensea bio je jači od svega i odlučio je nogometu dati još jednu šansu. To se pokazalo kao sjajan potez budući da je Silva u Fluminenseu „prodisao“ i došao do brazilske reprezentacije, nakon čega su uslijedili Milan, PSG i Chelsea. U srpnju prošle godine Silva je odlučio zaključiti europsko poglavlje i vratiti se kući, no sada ga je povratak u Porto ponovno otvorio. Silvinoj obitelji život je u Londonu i on želi biti bliže njoj, a Porto je mrlja u karijeri koju želi popraviti.

