Preživite blagdane bez viška kilograma: Osobna trenerica (46) otkriva jednostavne trikove

Blagdansko razdoblje tradicionalno je vrijeme slavlja i uživanja u raznovrsnoj hrani, što kod mnogih izaziva zabrinutost zbog mogućeg nakupljanja kilograma. Međutim, prema Mirroru, strah nije nužno utemeljen i u mnogim se slučajevima može izbjeći bez ikakvih odricanja.

Osobna trenerica Shannon Collins (46), poznata po svojoj izvanrednoj tjelesnoj formi, podijelila je niz jednostavnih koraka za prevenciju ovog problema. U objavi posvećenoj blagdanskom razdoblju, istaknula je kako svatko može uvesti jednostavne promjene koje će pozitivno utjecati na zdravlje i tjelesnu težinu.

Mentalitet je važniji od savršenstva

Naglasila je kako je moguće uživati u blagdanskim delicijama bez negativnih posljedica. Prema njezinim riječima, ključ uspjeha leži u uspostavljanju ravnoteže između prehrane i tjelovježbe te pridržavanju nekoliko osnovnih pravila.

U objavi na Instagramu, Shannon je napisala: "Debljanje tijekom blagdana ne mora biti norma, kao ni početak siječnja s dva ili tri kilograma viška. Ne mora svaki dan i svaki obrok od sada do siječnja biti potpuno opuštanje bez pravila. Postoji mnogo vremena za napredak pa čak i za gubitak masnog tkiva. Nikada neće postojati savršeno vrijeme. Ključ je u tome da maksimalno iskoristite svoje vrijeme i zadržite stav da je i malo bolje nego ništa."

Njezin cilj je pomoći drugima da održe kontinuitet i tijekom blagdanskog razdoblja. Naglasila je da nije potrebno težiti savršenstvu, već je ključna dosljednost kako bi se izbjegao ciklus debljanja i naknadnih restriktivnih dijeta.

Savjeti za održavanje forme

Shannon je podijelila nekoliko ključnih savjeta koji mogu značajno doprinijeti održavanju forme bez osjećaja odricanja.

Jedan od njezinih glavnih savjeta jest uključivanje vlakana i proteina u svaki obrok. Ove namirnice produljuju osjećaj sitosti i time smanjuju potrebu za dodatnim obrocima ili grickalicama.

Adekvatan unos vode je esencijalan, budući da se osjećaj žeđi često može pogrešno protumačiti kao glad, što može dovesti do nepotrebnog unosa kalorija.

Prema Shannon, česta pogreška je preskakanje obroka s ciljem "čuvanja kalorija" za kasnije blagdanske obroke. Ona savjetuje da se obroci ne preskaču jer takva praksa može imati kontraproduktivan učinak i rezultirati kasnijim prejedanjem.

Kada je riječ o desertima, savjetuje selektivan pristup. Preporučuje konzumaciju samo onih slastica u kojima se istinski uživa, umjesto jedenja iz navike ili samo zato što su dostupne, što može pridonijeti nepotrebnom unosu kalorija.

Važnost kretanja, sna i umjerenosti s alkoholom

Osim prehrane, Shannon ističe i druge važne životne navike.

Svakodnevno kretanje: Preporučuje svakodnevnu tjelesnu aktivnost i postizanje zadanog broja koraka, uz istovremeno uživanje u blagdanskoj atmosferi.

Preporučuje svakodnevnu tjelesnu aktivnost i postizanje zadanog broja koraka, uz istovremeno uživanje u blagdanskoj atmosferi. Kvalitetan san: Istaknula je i važnost kvalitetnog sna. Prema njezinim riječima, umor može negativno utjecati na kontrolu apetita.

Istaknula je i važnost kvalitetnog sna. Prema njezinim riječima, umor može negativno utjecati na kontrolu apetita. Umjerenost s alkoholom: Kada je riječ o alkoholu, savjetuje potpunu apstinenciju kao najbolju opciju. Međutim, ako se konzumacija planira, preporučuje postavljanje određenih pravila, poput izbjegavanja konzumacije više puta tjedno ili kombiniranja alkohola s desertom.

Shannon zaključuje kako nema potrebe za osjećajem krivnje zbog povremenog uživanja jer je povratak uravnoteženoj prehrani uvijek moguć. Ipak, naglašava važnost svjesnosti o prekomjernom unosu hrane i pića kako bi se izbjeglo nakupljanje masnog tkiva.

Za pravilno funkcioniranje, vašem tijelu potrebna je energija iz kalorija. Kako bi se održala približno ista težina, unesene kalorije trebale bi biti jednake potrošenima.

Općenito, zdravstvene smjernice, poput onih koje nudi Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ), navode da prosječan muškarac treba oko 2500 kcal dnevno, a prosječna žena oko 2000 kcal. Međutim, te se brojke mogu razlikovati ovisno o dobi, težini, visini i razini tjelesne aktivnosti.

Ako ste zabrinuti zbog svoje težine ili vam je potrebna pomoć u njezinoj kontroli, obratite se svom liječniku opće prakse za daljnje savjete. Uvijek potražite stručno mišljenje prije uvođenja drastičnih promjena u prehranu.

