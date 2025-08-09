Stižu vrućine opasne po zdravlje, meteorolog najavio i fensku buru: 'Prava ljetna žega'

Još je noćas bilo razmjerno ugodno na kopnu, a slijede samo toplije noći, a vrući i vrlo vrući dani. Naime, cijelu je zemlju zahvatio toplinski val. Do daljnjeg ostajemo u prostranoj anticiklone, a ostajemo za vikend i prostranom polju vedrine, bez oblačka iznad naših krajeva.

SUBOTA

Ujutro ponovno vedro. Na kopnu mirno, lokalno tek po gorskim kotlinama i uz obale rijeka može biti kratkotrajne sumaglice, vrlo rijetko i baš same magle. Vjetar će izostati i ponegdje na moru, samo mjestimice, pod Velebitom i na krajnjem jugu može biti slabog burina.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj ostaje sunčano, bez imalo oblaka na nebu. Vjetar slab, bit će to uz temperaturu između 32 i 34, lokalno i 35 °C, uvjeti za toplinski val, tj. postojat će umjerena opasnost djelovanja vrućine na zdravlje. I u Slavoniji, Baranji te Srijemu sunce, vedrine te izražena vrućina. Bit će vrlo vruće, temperatura 34-35 °C, a samo će prolazno ponegdje zapuhati slab istočni ili jugoistočni vjetar.

U Dalmaciji obilje sunca i vedrine, kao i u ostatku zemlje. Pritom usprkos slabom vjetru s mora, vruće vrlo vruće, a u zaleđu čak do 36 °C. Pritom i more opet malo toplije, između 23 i 26 °C pa pruža primjereno osvježenje. I na sjevernom Jadranu sunčano, tek koji oblak bi se mogao vidjeti sa zapadne istarske obale. Vjetar će izostati, bit će vrlo vruće pa i sparno, a znatno ugodnije neće biti ni u onom najvišem gorju.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti ostaje sunčano, tek malo onih dnevnih oblaka može biti u drugoj polovici novog tjedna. Noći toplije, a dani vrlo vrući, osobito u nedjelju. Kakav takav predah pružit će početak idućeg tjedna uz sjeveroistočni vjetar, ali bit će to samo malo manje vruće i manje sparno uz suh zrak.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu obilje sunca i topline. Tople i vrlo tople noći, nakon kojih slijede vrlo vrući dani, a osobito neugodno će biti od ponedjeljka. Naime, u noći na ponedjeljak zapuhat će topla fenska bura s kojom se temperatura ni noću možda ponegdje neće spuštati ispod 30 °C. Dakle, prava ljetna žega, vrlo velika opasnost djelovanja toplinskog vala na naše zdravlje.

Pritom bi ta bura koja će puhati i tijekom ponedjeljka, mogla napuhati temperaturu zraka i blizu rekordnih vrijednosti duž same dalmatinske obale. Uz malo povoljnije uvjete moguć je lokalno i koji rekord.