Stiže toplinski val iz Afrike: Pržit će se cijela Hrvatska, evo gdje će biti najgore

Slijede sunčani i većinom vrući dani u grebenu anticiklone, koji će se iznad naših krajeva zadržati do daljnjeg. U tom polju visokog tlaka stiže nam i sve topliji zrak sa sjevera Afrike, a kreće nam i novi toplinski val.

PETAK

Ujutro posvuda vedro i sunčano, na kopnu i mirno. U unutrašnjosti osjetno svježije nego na moru, gdje će biti toplo, ali samo rijetko uz slabu buru, na otvorenome sjeverozapadnjak. Na kopnu lokalno po gorskim kotlinama i uz obale rijeka može u ranim jutarnjim satima nakratko biti sumaglice pa i magle.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj ostaje sunčano i vedro, gotovo bez oblačka na nebu. Vjetar slab, samo u gorju južni, a temperatura zamjetno viša od jučerašnje, bit će do 31 °C. Dakle, vruće, a ponegdje i sparno.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu sunce i vedrina. Vjetar će uglavnom izostajati, a bit će i ovdje toplije, vruće uz najvišu temperaturu oko 31 ili 32 °C.

U Dalmaciji vedro, sunčano, vruće pa čak i vrlo vruće. Tek će manju ugodu duž obale i na otocima donositi slab do umjeren maestral, no zamjetno slabiji nego danas. Temperatura od 31 do 34, lokalno u zaleđu do 35 °C.

I na sjevernom Jadranu obilje sunca. Mirnije, tek na otvorenome slab sjeverozapadnjak. Zato će se i temperatura mora polako vraćati na uobičajene vrijednosti, dok će temperatura zraka biti uglavnom između 30 i 33 °C, niže samo rijetko u gorskoj Hrvatskoj.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Na kopnu ostaje sunčano i vruće, pri čemu će rasti opasnost od djelovanja vrućine na naše zdravlje, osobito u nedjelju, bit će nerijetko iznad 35 °C. Još za vikend koliko toliko ugodne noći, zatim i noći toplije. Malo manje vruće danju početkom idućeg tjedna uz prolazno umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Foto: Rtl Danas

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu sunce i vedrine. Tople, idućeg tjedna posvuda i vrlo tople noći, a nakon njih redat će se vrlo vrući dani. Nakon slabog maestrala, u noći na ponedjeljak bura. No, za razliku od sjeverca na kopnu, vrućina ne popušta, dapače, bit će to ona suha i topla bura, koja podiže temperaturu zraka duž obale, pa će temperatura lokalno biti i viša od 37 °C.

Pravi toplinski val i prava ljetna žega.