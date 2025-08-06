Meteorologinja upozorila na novi toplinski val: Temperature će ići iznad 35 stupnjeva

Nakon ovog nedavnog osvježenja što zbog kiše, što jake i olujne bure, vrijeme će od danas biti stabilnije, sunčanije, ali opet i toplije.

Jutro će biti sunčano u cijeloj zemlji. Na Jadranu još i dosta vjetrovito iako će bura oslabjeti na umjerenu, podno Velebita pa i Biokova, bit će još jakih udara. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti spustit će se na samo 10-ak stupnjeva u gorskom dijelu, 13 do 15 u ostatku unutrašnjosti dok će na Jadranu biti topla noć, između 20 i 24 stupnja.

I poslijepodne će se nastaviti pretežno sunčano uz koji stupanj višu temperaturu u odnosu na danas i protekle dane. U ovom središnjem dijelu unutrašnjosti uglavnom 27, 28 stupnjeva uz slab vjetar.

Na istoku zemlje slično - pretežno sunčano uz samo malu naoblaku i toplije - najviša temperatura ovdje i do 29! Puhat će slab sjeverozapadni vjetar.

I na Jadranu će bura oslabjeti i od sredine dana puhat će sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More se s burom malo izmiješalo - najmanje na južnom dijelu gdje će temperatura biti između 23 i 26.

Na sjevernom i srednjem dijelu za stupanj, dva hladnije, ali brzo će se zagrijati na 25, 26. Sunčano uz tek pokoji oblak u gorskom dijelu, temperatura oko 30 na Jadranu, malo niža u Gorskom kotaru i Lici.

NAREDNI DANI NA KOPNU I MORU

Nastavit će se sunčano i stabilno, prema vikendu bit će i sve toplije tako da se od subote može već govoriti i novom toplinskom valu. Sve toplije bit će i noći, početkom idućeg tjedna temperatura se neće spuštati ispod 20 Celzijevih stupnjeva!

Na Jadranu sunčan i vruć tjedan, a tamo početkom idućeg tjedna temperatura će nerijetko biti i iznad 35! Noću i ujutro puhat će umjeren burin, a tijekom dana sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Uz vrućine bit će opet i vrlo tople noći, a tako izgleda i cijeli idući tjedan.