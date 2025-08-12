Munjevita reakcija vatrogasaca u spašavanju života, znaju se novi detalji tragedije na autocesti

DETALJI UŽASA NA A3 /

U utorak ujutro teška prometna nesreća na autocesti A3 u smjeru Zagreba. U sudaru cisterne i čak pet osobnih automobila jedna je osoba poginula, a još je četvero ozlijeđenih i svi su izvan životne opasnosti.

Do tragedije je došlo kad je na automobil u zaustavnom traku naletjela cisterna s BiH registarskim oznakama, probila zaštitnu ogradu i prevrnula se na suprotni trak, gdje su na nju naletjela još dva osobna automobila.

Zbog očevida su se satima stvarale kilometarske kolone u oba smjera