Tri noći straha i pitanje: Što je pokrenulo apokalipsu na jugu Hrvatske koju nitko ne pamti
Nakon treće noći neizvjesnosti, požar na području Krila Jesenice danas je lokaliziran. Uzrok još nije poznat, ali poznato je što vatrenu katastrofu može spriječiti, upozoravaju vatrogasci koji su i danas na ekstremnim vrućinama nadzirali opožareno područje.
Treći dan nakon požara mještani su i dalje u šoku, ovakvo što ne pamte, a u zraku se i dalje osjeća miris dima. "Ka da je apokalipsa, kako se reče. Nikada nije bio ovakav požar. Bili su požari i sve i veliki tako ali kao ovaj ne. Nikada", kaže Darko iz Splita.
"Prestrašno, onaj koji to ne doživi... Teško je uopće to riječima opisati. Što je bilo kako je bilo i što će još bit... Čini mi se da to još nije gotovo. Borba", uznemirena je Miljenka. Policija još istražuje što je izazvalo požar. Visoke temperature, nemar ili nepažnja građana, ali i moguće podmetanje - sve se provjerava. Više doznajte u prilogu Sare Jurica.