Tri noći straha i pitanje: Što je pokrenulo apokalipsu na jugu Hrvatske koju nitko ne pamti

'PRESTRAŠNO!' /

Nakon treće noći neizvjesnosti, požar na području Krila Jesenice danas je lokaliziran. Uzrok još nije poznat, ali poznato je što vatrenu katastrofu može spriječiti, upozoravaju vatrogasci koji su i danas na ekstremnim vrućinama nadzirali opožareno područje.

Treći dan nakon požara mještani su i dalje u šoku, ovakvo što ne pamte, a u zraku se i dalje osjeća miris dima. "Ka da je apokalipsa, kako se reče. Nikada nije bio ovakav požar. Bili su požari i sve i veliki tako ali kao ovaj ne. Nikada", kaže Darko iz Splita.

"Prestrašno, onaj koji to ne doživi... Teško je uopće to riječima opisati. Što je bilo kako je bilo i što će još bit... Čini mi se da to još nije gotovo. Borba", uznemirena je Miljenka. Policija još istražuje što je izazvalo požar. Visoke temperature, nemar ili nepažnja građana, ali i moguće podmetanje - sve se provjerava. Više doznajte u prilogu Sare Jurica.