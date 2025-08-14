Sezona je parenja, otvorite oči na cestama! Naleti na divljač sve češća, svemu kumuje 'ljubav'

NIJE ŠALA /

Nesvakidašnja nesreća dogodila se na cesti kod Bjelovara. Vozač je ozlijeđen nakon što mu je u auto uletio srndać. Za divljač pretrčavanje uglavnom završi kobno, a za vozače štetom na autu. "Lovnik je izišao na mjesto nesreće, odradio sve što treba -postavio evidencijsku markicu, napisao papire koje treba i uputio je oštećenika kako će najlakše naplatiti štetu", kaže Hrvoje Selak, dopredsjednik Lovačkog saveza Bjelovarsko-bilogorske županije.

Za ovo doba godine, takvi naleti srneće divljači nisu neuobičajeni. Ali da će ih biti tako mnogo, malo bi tko očekivao. "Trenutno je period parenja srneće divljači, u tom periodu divljač je neoprezna, divljač je u potrazi za jedinkama suprotnog spola", pojašnjava Selak.

Pa je tako u Končanici, umjesto do partnerice, jedan srndać uskočio u automobil i šokirao, ali i ozlijedio vozača. Ovaj je slučaj naleta divljači već dvjestoti ove godine u Bjelovarsko - bilogorskoj županiji. Što ako se i vama dogodi slučaj bliskog susreta s divljači na cesti doznajte u prilogu Maje Lipovšćak Garvanović.