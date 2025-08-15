Rijeke hodočasnika još uvijek se slijevaju u Sinj: Nakon mise slijedi velika tradicionalna fešta

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Blagdan Velike Gospe i ove je godine privukao tisuće vjernika u marijanska svetišta diljem Hrvatske. Procesija je krenula ispred crkve Gospe Sinjske, a sliku Čudotvorne Gospe Sinjske u procesiji su nosili naizmjence sinjski alkari, bogoslovi, časne sestre, predstavnici braniteljskih udruga i medicinske sestre.

Službene procijene kažu da bi danas i tijekom posljednje večeri kroz Sinj trebalo proći negdje oko sto tisuća ljudi. Na središnjem trgu u Sinju gdje je održano misno slavlje danas, održala se i poslijepodnevna svečana misa.