Kazneni progon Danke Derifaj prijetnja je krhkoj medijskoj slobodi: 'Nije me strah, imam čistu savjest'

OGLASIO SE HND /

Kazneni progon novinarke Danke Derifaj Mikulaš, prijetnja je krhkoj medijskoj slobodi u Hrvatskoj - upozorio je HND nakon što je splitsko Državno odvjetništvo podignulo optužnicu. Novinarku, snimatelja i predstavnika stanara tereti se za upad na terasu Marka Perkovića Thompsona na splitskom Žnjanu 2021. godine.

"Nije me strah, imam čistu savjest jer mislim da sam svoj posao maksimalno profesionalno i etički odradila", kazala je Derifaj Mikulaš. Na teret im se stavlja kazneno djelo nepovredivosti doma jer su jedan dio priče za 'RTL Potragu' snimili na krovu zgrade na Žnjanu, odnosno terasi pjevača Marka Perkovića Thompsona kojeg susjedi optužuju za bespravnu uzurpaciju.

Cijeli stambeni blok pun je pravnih nepravlnosti kaže Derifaj, a u istraživanje je krenula na poziv susjeda. "U toj optužnici nigdje nije uzeto kao argument da sam ja novinarka, da smo mi ekipa koja izvještava o toj priči, u kojoj se događa otimanje tuđih nekretnina, da postoji niz sporova stanara oko konkretnog bloka", ističe novinarka.

U više od dva tjedna Derifaj je iščitala stotine stranica dokumentacije, prisjeća se bivši urednik Potrage, Josip Antolić. Pisala je DORH-u, Inspektoratu, Gradu Splitu i Općinskom sudu, razgovarala sa sudskim vještacima... Više o slučaju doznajte u prilogu Ane Mlinarić.