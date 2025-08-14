Jeste li spremni za papuče od prašine? On je otvorio usisivač i iskreirao nešto ludo!

HIT U SVIJETU MODE /

Rade se od vune, pamuka, kože, drva, a sada i prašine. Svi doma imaju barem jedan par papuča! Mladi dizajner u Velikoj Britaniji ispraznio je usisavač i tako otvorio nova vrata održivoj modi.

"Ljudi skupljaju svu tu mekanu prašinu u usisavače, imaju uređaje za to. Ali tu prašinu obično samo bacimo, bez razmišljanja. A što ako ima još nešto u njoj? Je li moguće da ima veći potencijal?" kaže diznajer Rahat Rai.

Čini se da ima. Rahat je tako od kućne prašine izradio kućne papuče. Kako se izrađuju papuče od prašine i bi li ih nosili Hrvati doznajte u priči Laure Damnjanović Šalamon.