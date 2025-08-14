Jedini spas od paklenih vrućina je klima! Turist:' Radi non-stop, gazde 'pi**e, mi ne gasimo'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

S toplinskim valom i temperaturama do 40 stupnjeva, velika je potražnja za jednim proizvodom i jednom uslugom - klima uređajima i njihovim serviserima. Trgovci i više nego zadovoljni, a vlasnici apartmana se primaju za glavu. Klima-uređaji cijeli kolovoz rade non–stop.

U danima poput posljednjih desetak, velike pomoći od ventilatora nema,

Ne pomaže ni orošavanje terasa ugostiteljskih objekata. No jedini pravi spas od paklenih vrućina pružaju tek klimatizirani prostori.

Klima uređaji na obali neprekidno rade od 0 do 24, jer i noći s temperaturama od 30-ak stupnjeva nepodnošljive su bez njih.

"Radi non stop, gazde pi**e, mi ne gasimo", rekao je Milan iz Kikinde.

No ipak sretni su oni koji je imaju, jer u ovo doba godine nije problem kupiti klima uređaj, problem je naći majstora koji će je ugraditi. Kontaktirali smo njih desetak, a na telefon nam se javio tek jedan i to onaj koji je na godišnjem odmoru.

