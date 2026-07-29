Dnevni horoskop, Vaga, 29. 07. 2026.

Ljubav: Romantična atmosfera postaje izraženija i donosi lijepe emotivne trenutke. Neriješena pitanja mogu biti sagledana iz potpuno nove perspektive. Harmonija se ponovno uspostavlja kroz razumijevanje.

Posao: Suradnje i kontakti imaju posebno važnu ulogu. Jedna poslovna prilika može se pojaviti kroz neočekivan razgovor. Kreativna rješenja donose prednost u situacijama koje su ranije djelovale složeno.

Zdravlje: Ravnoteža i osjećaj unutarnjeg sklada dolaze u prvi plan. Energija se obnavlja kroz mirnije aktivnosti. Pozornost prema vlastitim potrebama donosi pozitivne promjene.