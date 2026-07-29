Dnevni horoskop, Lav, 29. 07. 2026.

Ljubav: Privlačnost i osobna karizma dolaze posebno do izražaja. Pažnja koja je dugo bila usmjerena prema drugima vraća se kroz lijepe emotivne trenutke. Moguće je stvaranje odnosa koji donosi više radosti i samopouzdanja.

Posao: Ambicije se povećavaju, a želja za isticanjem postaje snažnija. Jedan projekt ili ideja mogu privući zasluženu pažnju. Rezultati rada postaju vidljiviji i otvaraju prostor za nove mogućnosti.

Zdravlje: Povećana životna energija donosi osjećaj snage i pokreta. Organizam pokazuje potrebu za ravnotežom između aktivnosti i odmora. Pozitivne promjene u raspoloženju mogu biti posebno izražene.