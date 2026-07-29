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Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 29. 07. 2026.

Dnevni horoskop, Djevica, 29. 07. 2026.
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Ljubav: U ljubavi se stvaraju uvjeti za dublje razumijevanje i mirnije odnose. Sitni znakovi pažnje dobivaju veliko značenje. Emotivna stabilnost postaje važnija nego prije.

Posao: Detalji i preciznost donose prednost na radnom području. Jedna odluka može imati dugoročan utjecaj na profesionalni razvoj. Organiziranost i odgovornost dolaze do izražaja.

Zdravlje: Naglašena je potreba za skladom između uma i tijela. Umor iz prethodnog razdoblja postupno se smanjuje. Osjećaj kontrole nad svakodnevnim obvezama donosi dodatnu sigurnost.

Dnevni Horoskop Djevica

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