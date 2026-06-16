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Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 16. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Strijelac, 16. 06. 2026.
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Ljubav: U ljubavi će se otvoriti prostor za iskrenije sagledavanje odnosa i vlastitih očekivanja. Sloboda će biti važna, ali neće isključivati potrebu za bliskošću. Moguće je da će jedna osoba pokazati više zanimanja nego što se činilo. Emocije će biti povezane s osjećajem širine i novog pogleda.

Posao: Poslovni dan mogao bi donijeti vijest, ideju ili kontakt koji širi postojeće mogućnosti. Neće sve biti odmah spremno za ostvarenje, ali će smjer postati jasniji. Planovi povezani s učenjem, putovanjem ili javnim nastupom mogli bi dobiti na važnosti. Optimizam će biti koristan ako ostane povezan s realnim koracima.

Zdravlje: Energija će biti pokretna i nemirna, s potrebom za promjenom okruženja. Tijelo će dobro reagirati na osjećaj slobode i širenja prostora. Ipak, pretjerano ubrzavanje moglo bi donijeti iscrpljenost. Unutarnji mir dolazit će kroz povratak jednostavnoj radosti.

Dnevni Horoskop Strijelac

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