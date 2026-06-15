Dnevni horoskop, Jarac, 15. 06. 2026.

Ljubav: Stabilnost i pouzdanost bit će naglašeni u emotivnim situacijama. Intimni trenuci donijet će osjećaj sigurnosti i smirenosti. Povjerenje će rasti.

Posao: Očekivanja i napori bit će prepoznati. Planiranje i strategija donijet će opipljive rezultate. Profesionalni odnosi bit će harmonični i korisni.

Zdravlje: Umjerenost u aktivnostima i pažnja prema tijelu donijet će energiju. Male promjene u rutini osnažit će vitalnost i otpornost.