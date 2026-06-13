Dnevni horoskop, Ribe, 13. i 14. 06. 2026.

Ljubav: Intuicija će voditi u odnosima, a emotivne geste bit će posebno značajne. Neočekivani trenuci nježnosti donijet će toplinu.

Posao: Inspiracija i osjetljivost donijet će rješenja koja prije nisu bila vidljiva. Suradnja s drugima donijet će neočekivanu pomoć. Fokus na kreativnost bit će naglašen.

Zdravlje: Emocionalno stanje pozitivno utječe na fizičko. Opuštanje i introspektivne aktivnosti donijet će ravnotežu.

Snovi i vizije: Snovi otkrivaju duboke unutarnje procese, dok vizije mogu sugerirati put prema osobnom razvoju.