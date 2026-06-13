Dnevni horoskop, Rak, 13. i 14. 06. 2026.

Ljubav: Osjećaji će biti naglašeni, a bliskost s voljenom osobom može doći do novih spoznaja. Djelovanje iz intuicije donijet će emotivnu ravnotežu.

Posao: Dugoročni planovi bit će u fokusu, a podrška kolega donijet će nove perspektive. Stabilnost i sigurnost bit će naglašene.

Zdravlje: Emocionalna ravnoteža imat će pozitivan učinak na fizičko stanje. Vježbe opuštanja bit će naročito korisne.

Snovi i vizije: Snovi otkrivaju skrivena emotivna stanja i podsjećaju na važnost samoprihvaćanja.