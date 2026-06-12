FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 12. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Vaga, 12. 06. 2026.
×
Foto:

Ljubav: Harmonija i ravnoteža bit će prisutni u odnosima. Neočekivani komplimenti mogu probuditi osjećaj radosti i povezanosti. Suradnja s partnerom donosi stabilnost.

Posao: Kreativna rješenja i diplomatski pristup bit će naglašeni. Sitne prepreke mogle bi se pretvoriti u prilike za rast. Povezanost s kolegama donijet će dodatnu motivaciju.

Zdravlje: Umor od prethodnih obaveza može biti prisutan. Aktivnosti koje donose radost i mirnost podržat će oporavak. Harmonija tijela i duha bit će osjetna.

Dnevni Horoskop Vaga

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
Izdvojeno