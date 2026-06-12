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Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 12. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Ovan, 12. 06. 2026.
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Ljubav: Emocije će biti snažno prisutne, a neočekivane geste pažnje mogle bi razbuditi osjećaj sigurnosti. Neki će osjetiti nostalgiju prema prošlim odnosima, što će otkriti važne istine. Srce će biti ispunjeno toplinom.

Posao: Aktivnosti na poslu bit će naglašene i izazovne. Mogućnost novih prilika donijet će osjećaj odgovornosti i zrelosti. Odnos s kolegama može donijeti neočekivana otkrića.

Zdravlje: Vitalnost će biti stabilna, no napetost može izazvati sitne tegobe. Trenutci opuštanja bit će posebno dragocjeni. Mindfulness će donijeti mir.

Dnevni Horoskop Ovan

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