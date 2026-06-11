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Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 11. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Lav, 11. 06. 2026.
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Ljubav: Emocionalne energije donose trenutke radosti i priznanja. Privlačnost je naglašena, ali diskretno. Suosjećanje otkriva dublje veze.

Posao: Profesionalni izazovi otvaraju vrata kreativnosti i prepoznavanja vlastitih vrijednosti. Nove prilike pojavljuju se kroz inicijativu i intuiciju. Priznanja su moguća u skrivenim oblicima.

Zdravlje: Energija tijela osnažuje se kroz tjelesne aktivnosti. Sitni rituali samopomoći donose značajne koristi. Mentalna jasnoća otkriva skrivene resurse.

Dnevni Horoskop Lav

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