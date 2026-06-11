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Dnevni horoskop, Bik, 11. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Bik, 11. 06. 2026.
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Ljubav: Trenutne okolnosti naglašavaju emocionalnu sigurnost. Razmišljanja o prošlim iskustvima donose jasniju perspektivu. Povjerenje se osnažuje kroz tihe trenutke.

Posao: Financijski planovi se revidiraju i pojavljuju se mogućnosti za stabilnije odluke. Nova rješenja se pojavljuju kroz strpljenje i upornost. Priznanja su moguća u nenadanim trenucima.

Zdravlje: Fizičko stanje se stabilizira, ali um traži odmor. Pravilna prehrana i kratki odmori donose iznenadne koristi. Svjesnost tijela je na visini.

Dnevni Horoskop Bik

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