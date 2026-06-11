Dnevni horoskop, Ovan, 11. 06. 2026.

Ljubav: Energije dana donose neočekivane emocionalne uvidi. Neki odnosi mogu dobiti novu dubinu kroz tihe geste i pažnju. Komunikacija se odvija kroz neslućene kanale.

Posao: Profesionalne situacije otkrivaju skrivene prilike za rast. Pojavljuju se izazovi koji potiču na inovativne pristupe. Suradnici pokazuju neočekivanu podršku.

Zdravlje: Vitalnost je naglašena, ali stres može biti prikriven. Mali rituali opuštanja donose balans. Intuicija vodi kroz fizičke i mentalne napore.