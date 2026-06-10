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Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 10. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Ribe, 10. 06. 2026.
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Ljubav: Intuicija će snažno voditi kroz ljubavne situacije. Jedan pogled ili kratki razgovor mogao bi otkriti mnogo više od izgovorenih riječi. U vezama će se osjetiti potreba za većom bliskošću. Slobodnim Ribama predviđa se romantičan susret koji će probuditi maštu.

Posao: Na poslovnom planu bit će primijećena povećana kreativnost. Neke ideje koje su dugo čekale pravi trenutak mogle bi konačno dobiti priliku za realizaciju. Okolina će pokazati više interesa za prijedloge i zamisli. Financijska situacija postupno će se stabilizirati.

Zdravlje: Osjećaj unutarnjeg mira pozitivno će utjecati na organizam. Emocionalna ravnoteža donijet će dodatnu snagu. Manje brige izgubit će na važnosti tijekom dana. Vitalnost će biti bolja nego što se očekivalo.

Dnevni Horoskop Ribe

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