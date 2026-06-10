Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 10. 06. 2026.
Ljubav: Privlačnost i karizma bit će naglašeni. U partnerskim odnosima mogla bi se pojaviti prilika za zajedničko slavlje ili ugodan izlazak. Jedna osoba pokazat će veći interes nego dosad. Slobodnim Lavovima predviđa se susret koji će ostaviti snažan dojam.
Posao: Na poslovnom planu bit će istaknute liderske sposobnosti. Okolina će pokazivati više povjerenja u donesene odluke. Moguće je dobivanje zadatka koji nosi dodatnu odgovornost. Financijski rezultati bit će ohrabrujući.
Zdravlje: Razina vitalnosti bit će vrlo dobra. Osjećat će se nalet optimizma koji će pozitivno utjecati na svakodnevne aktivnosti. Manje tegobe brzo će biti zaboravljene. Dan će proteći u znaku dobrog raspoloženja.
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