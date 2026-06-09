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Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 09. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Djevica, 09. 06. 2026.
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Ljubav: Sitnice koje su dosad prolazile nezapaženo dobit će novo značenje. U odnosima će se više cijeniti iskrenost nego velika obećanja. Moguće je ugodno iznenađenje povezano s osobom kojoj se vjeruje. Emocionalna sigurnost postupno će jačati.

Posao: Analitičnost i preciznost donijet će dobre rezultate. Jedan detalj koji su drugi previdjeli mogao bi postati ključan za uspjeh. Poslovni razvoj događaja odvijat će se u željenom smjeru. Financijska pitanja bit će pod kontrolom.

Zdravlje: Organizam će dobro reagirati na umjeren ritam dana. Moguća je prolazna osjetljivost na umor zbog povećane koncentracije. Ravnoteža između rada i odmora pokazat će se važnom. Večer će donijeti osjećaj olakšanja.

Dnevni Horoskop Djevica

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