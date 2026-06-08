Dnevni horoskop, Strijelac, 08. 06. 2026.

Ljubav: Predviđaju se vedriji i opušteniji trenuci u ljubavnom životu. Netko bi mogao pokazati interes kroz humor i spontanu komunikaciju. Slobodni Strijelci mogli bi upoznati osobu tijekom kraćeg putovanja ili izlaska. U vezama će prevladavati optimizam.

Posao: Nove informacije otvorit će dodatne mogućnosti za napredak. Poslovni kontakti pokazat će se korisnijima nego što se pretpostavljalo. Financijska slika postupno će se popravljati. Pojavit će se osjećaj da se stvari konačno kreću u pravom smjeru.

Zdravlje: Vitalnost će biti pojačana. Bit će prisutna potreba za kretanjem i aktivnošću. Manji umor neće značajnije utjecati na svakodnevne obveze. Raspoloženje će biti pozitivno.