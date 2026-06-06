Dnevni horoskop, Jarac, 06. i 07. 06. 2026.

Ljubav: Emocije će biti ozbiljne i promišljene. U jednom odnosu mogla bi biti donesena važna odluka. Stabilnost će imati prednost pred prolaznim uzbuđenjima. Vikend donosi osjećaj povjerenja.

Posao: Pojavit će se potvrda da se trud isplatio. Dugoročni planovi dobit će dodatnu snagu. Financijska pitanja pokazivat će znakove stabilizacije. Osjećat će se veća sigurnost u buduće korake.

Zdravlje: Organizam će tražiti kvalitetan odmor. Napetosti iz prethodnog razdoblja postupno će se smanjivati. Unutarnja disciplina pozitivno će djelovati na opće stanje. Energija će se polako obnavljati.

Snovi i vizije: Snovi će biti povezani s planinama, građevinama ili simbolima postignuća. Vizije će ukazivati na dugoročne ciljeve. Mogla bi biti otkrivena važna istina o osobnim ambicijama. Intuicija će biti iznenađujuće precizna.