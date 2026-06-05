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Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 05. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Ribe, 05. 06. 2026.
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Ljubav: Empatija i intuitivno razumijevanje osnažuju emotivne veze. Trenuci tihe bliskosti donose zadovoljstvo i sigurnost.

Posao: Inspiracija otvara put kreativnim rješenjima. Suradnja s drugima donosi nove uvide i pozitivne ishode.

Zdravlje: Osjetljivost tijela i uma donosi potrebu za balansom. Aktivnosti u skladu s unutarnjim ritmom jačaju energiju i mir.

Dnevni Horoskop Ribe

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