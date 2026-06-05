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Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 05. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Strijelac, 05. 06. 2026.
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Ljubav: Sloboda u izražavanju osjećaja donosi neočekivanu radost. Susreti i razgovori otkrivaju nove dimenzije veze.

Posao: Prilike za širenje vidika postaju vidljive. Inovativne ideje nalaze put do realizacije kroz otvorenost i optimizam.

Zdravlje: Aktivnost na otvorenom potiče energiju i mentalnu jasnoću. Mala promjena rutine donosi osvježenje.

Dnevni Horoskop Strijelac

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