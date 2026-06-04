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Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 04. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Strijelac, 04. 06. 2026.
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Ljubav: Avantura i nepredvidivost mogu unijeti uzbuđenje. Susreti s prijateljima i partnerima donose nova saznanja. Otkrivanje novih osjećaja donosi radost.

Posao: Perspektive se šire kroz neočekivane suradnje. Prilike se javljaju kada se fleksibilnost prihvati. Ideje dobivaju prostor da se razviju.

Zdravlje: Energija tijela raste kroz aktivnosti na otvorenom. Psihička jasnoća prati fizičku snagu. Novi ritmovi donose harmoniju.

Dnevni Horoskop Strijelac

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