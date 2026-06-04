Dnevni horoskop, Bik, 04. 06. 2026.

Ljubav: Intimne veze dobivaju na dubini i emotivnoj jasnoći. Sitne geste razumijevanja donose unutarnju toplinu. Snovi i realnost se spajaju u mirnom skladu.

Posao: Stabilnost se prepoznaje kroz kontinuirani trud. Povjerenje u vlastite sposobnosti postaje jasno izraženo. Moguće su male, ali značajne prilike za rast.

Zdravlje: Tijelo reagira na promjene u rutini s lakoćom. Prihvaćanje novih navika donosi osjećaj osvježenja. Umirivanje misli pridonosi ravnoteži.