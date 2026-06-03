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Dnevni horoskop, Vaga, 03. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Vaga, 03. 06. 2026.
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Ljubav: Harmonija se osjeća kroz male geste i pažnju. Odnosi se produbljuju kroz međusobno razumijevanje. Iznenadni trenuci radosti pružaju osjećaj lakoće.

Posao: Suradnja s drugima donosi plodonosne rezultate. Kreativni pristupi se primjećuju i cijene. Prilike za rast dolaze neočekivano.

Zdravlje: Mentalni mir se postiže kroz ravnotežu aktivnosti i odmora. Tjelesna energija prati emocionalnu stabilnost. Intuicija vodi ka pravilnoj njezi tijela.

Dnevni Horoskop Vaga

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